Bauxite Mines Protest: मैनपाट बॉक्साइट खनन पर हुई जनसुनवाई, ग्रामीणों ने जताया विरोध, ऑफिसरों के सामने जमकर लगाए नारे

अंबिकापुर। सीएमडीसी द्वारा मैनपाट में प्रस्तावित बॉक्साइट खनन परियोजना (Bauxite mines project) को लेकर आयोजित जनसुनवाई में स्थानीय लोगों ने पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। मैनपाट, कमलेश्वरपुर और रोपाखार क्षेत्र के ग्रामीणों ने परियोजना पर अपनी आपत्तियां रखते हुए खनन का विरोध किया। उन्होंने जनसुनवाई में मौजूद प्रशासनिक और सीएमडीसी के अधिकारियों के सामने जमकर नारे लगाए। करीब 147 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित बॉक्साइट खनन परियोजना की जनसुनवाई के दौरान 7 लोगों ने लिखित और 53 लोगों ने मौखिक रूप से आपत्तियां दर्ज कराईं।