Mainpat bauxite mine expansion: Video: मैनपाट में बाक्साइट खदान विस्तार का विरोध, जनसुनवाई के लिए लगाए गए टेंट-पंडाल को ग्रामीणों ने उखाड़ा

अंबिकापुर। मैनपाट के कंडराजा व उरगा में बाक्साइट खदान का विस्तार (Mainpat bauxite mine expansion) करने की प्रक्रिया चल रही है। रविवार को इसके लिए प्रशासन की ओर से नर्मदापुर मिनी स्टेडियम में जनसुनवाई का आयोजन किया गया था। प्रशासन ने यहां टेंट-पंडाल लगा रखा था। इधर ग्रामीण बाक्साइट खदान नहीं खुलने देने को लेकर लांमबंद हैं। इसी बीच गुस्साए ग्रामीणों ने टेंट-पंडाल को उखाड़ दिया। मौके पर कमलेश्वरपुर टीआई अपने स्टाफ के साथ पहुंचे थे, लेकिन उनके सामने ही ग्रामीण पंडाल उखाड़ते दिखे। टीआई की समझाइश का भी उनपर असर नहीं हुआ।