Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Mainpat bauxite mine expansion: Video: मैनपाट में बाक्साइट खदान विस्तार का विरोध, जनसुनवाई के लिए लगाए गए टेंट-पंडाल को ग्रामीणों ने उखाड़ा

Mainpat bauxite mine expansion: जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में ग्रामीणों ने शुरु किया विरोध, कहा- जमीन हमारी है, हम नहीं चाहते कि यहां खुले कोई और खदान, पहले भुगत चुके

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 30, 2025

Mainpat bauxite mine expansion

Mainpat TI and DCC talking with each other (Photo- Video grab)

अंबिकापुर। मैनपाट के कंडराजा व उरगा में बाक्साइट खदान का विस्तार (Mainpat bauxite mine expansion) करने की प्रक्रिया चल रही है। रविवार को इसके लिए प्रशासन की ओर से नर्मदापुर मिनी स्टेडियम में जनसुनवाई का आयोजन किया गया था। प्रशासन ने यहां टेंट-पंडाल लगा रखा था। इधर ग्रामीण बाक्साइट खदान नहीं खुलने देने को लेकर लांमबंद हैं। इसी बीच गुस्साए ग्रामीणों ने टेंट-पंडाल को उखाड़ दिया। मौके पर कमलेश्वरपुर टीआई अपने स्टाफ के साथ पहुंचे थे, लेकिन उनके सामने ही ग्रामीण पंडाल उखाड़ते दिखे। टीआई की समझाइश का भी उनपर असर नहीं हुआ।

दरअसल छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से विख्यात मैनपाट के कंडराजा में सीएमडीसी (छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन) द्वारा 135 हेक्टेयर में प्रस्तावित बाक्साइट खदान विस्तार (Mainpat bauxite mine expansion) को लेकर शुक्रवार को जनसुनवाई रखी गई थी। इसका विरोध क्षेत्र के ग्रामीणों ने किया।

प्रशासन द्वारा जनसुनवाई के लिए नर्मदापुर में पंडाल लगवाया गया था, जिसे विरोध कर रहे ग्रामीणों ने उखाड़ दिया। ग्रामीणों का नेतृत्व जिला पंचायत सदस्य रतनी नाग द्वारा किया गया।

उनका कहना था कि मैनपाट में पहले से ही चल रहे बाक्साइट खदान (Mainpat bauxite mine expansion) के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि खदान के विस्तार से हमारी जल, जंगल व जमीन को खतरा है, हम किसी भी कीमत पर इसके लिए अपना समर्थन नहीं देंगे।

Mainpat bauxite mine expansion: हरियाली से है मैनपाट की पहचान

ग्रामीणों का कहना था कि मैनपाट एक पर्यटन स्थल है तथा यहां की पहचान हरियाली से है। बाक्साइट खदान का विस्तार होने से बची-खुची हरियाली भी खत्म हो जाएगी। यहां के लोग मुख्य रूप से खेती-किसानी पर निर्भर हैं।

खदान की वजह से यहां की जमीन का उपजाऊ (Mainpat bauxite mine expansion) नहीं रहेगी। भू-जल स्तर नीचे चले जाने से पानी की भी कमी होगी, वहीं पर्यावरण को काफी नुकसान होने के साथ जनजातीय समुदाय का पारंपरिक जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा।

ये भी पढ़ें

Teacher slaps student: गिनती सुनाने में गलती पर शिक्षक ने दूसरी कक्षा के छात्र को जड़े कई थप्पड़, सूज गया गाल, आंखें हुईं लाल
अंबिकापुर
Teacher slaps student

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Nov 2025 04:12 pm

Published on:

30 Nov 2025 04:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Mainpat bauxite mine expansion: Video: मैनपाट में बाक्साइट खदान विस्तार का विरोध, जनसुनवाई के लिए लगाए गए टेंट-पंडाल को ग्रामीणों ने उखाड़ा

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Big fraud: गड़ा धन निकालने के नाम पर 21 तोला सोने के बिस्किट और कैश ले उड़ा था ढोंगी बाबा, 6 साल बाद गिरफ्तार

Big fraud
अंबिकापुर

BMO removed: Video: अस्पताल से नदारद BMO को स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक ने हटाया, बोले- इसकी लगातार मिल रही थीं शिकायतें

BMO removed
अंबिकापुर

Teacher slaps student: गिनती सुनाने में गलती पर शिक्षक ने दूसरी कक्षा के छात्र को जड़े कई थप्पड़, सूज गया गाल, आंखें हुईं लाल

Teacher slaps student
अंबिकापुर

Elephant killed husband-wife: खलिहान में धान की रखवाली कर रहे थे पति-पत्नी, आधी रात आ धमका दंतैल हाथी, फिर दोनों को कुचलकर मार डाला

Elephant killed husband-wife
अंबिकापुर

CG News: होमवर्क न करने पर बच्चे को पेड़ से लटकाने वाले स्कूल की मान्यता रद्द, संचालक पर FIR दर्ज

CG News: होमवर्क न करने पर बच्चे को पेड़ से लटकाने वाले स्कूल की मान्यता रद्द, संचालक पर FIR दर्ज(photo-AI)
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.