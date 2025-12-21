Corruption in NH repair: Video: शहर के भीतर एनएच रिपेयरिंग में बड़ा भ्रष्टाचार, रात में बनी सडक़ सुबह उखड़ी, निगमकर्मी कचरा गाड़ी में उठा ले गए डामर

अंबिकापुर. शहर में नेशनल हाइवे की मरम्मत को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से शहर के भीतर एनएच की सडक़ का मरम्मत कार्य पिछले कई दिनों से चल रहा है। इसी कड़ी में सदर रोड पर ठेकेदार द्वारा कड़ाके की ठंड में रात करीब 12 बजे सडक़ की टायरिंग (Corruption in NH repair) शुरू की गई। ठंड के कारण स्थानीय लोगों ने रात में सडक़ मरम्मत का विरोध किया और घटिया डामर के इस्तेमाल का आरोप लगाया, लेकिन अधिकारियों ने जल्दबाजी में काम पूरा करा दिया। हैरानी की बात यह रही कि सुबह होते ही पूरी सडक़ उखड़ गई।