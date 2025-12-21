21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Corruption in NH repair: Video: शहर के भीतर एनएच रिपेयरिंग में बड़ा भ्रष्टाचार, रात में बनी सडक़ सुबह उखड़ी, निगमकर्मी कचरा गाड़ी में उठा ले गए डामर

Corruption in NH repair: शहर के सदर रोड में रात 12 बजे जर्जर सडक़ की कराई गई थी मरम्मत, 6 घंटे बाद भी उखड़ गई सडक़, एनएच विभाग की कार्यप्रणाली पर शहरवासियों में आक्रोश

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 21, 2025

Corruption in NH repair

Repair Sadar road condition (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. शहर में नेशनल हाइवे की मरम्मत को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से शहर के भीतर एनएच की सडक़ का मरम्मत कार्य पिछले कई दिनों से चल रहा है। इसी कड़ी में सदर रोड पर ठेकेदार द्वारा कड़ाके की ठंड में रात करीब 12 बजे सडक़ की टायरिंग (Corruption in NH repair) शुरू की गई। ठंड के कारण स्थानीय लोगों ने रात में सडक़ मरम्मत का विरोध किया और घटिया डामर के इस्तेमाल का आरोप लगाया, लेकिन अधिकारियों ने जल्दबाजी में काम पूरा करा दिया। हैरानी की बात यह रही कि सुबह होते ही पूरी सडक़ उखड़ गई।

दरअसल जब नगर निगम के कर्मचारी सफाई के लिए रविवार की सुबह सदर रोड में पहुंचे तो सडक़ की हालत देखकर वे भी दंग रह गए। रातों-रात बनी सडक़ का उखड़ जाना भ्रष्टाचार 9Corruption in NH repair) की पोल खोलने के लिए काफी था। इसके बाद उखड़ी हुई सडक़ के मलबे को कचरा ढोने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरकर वहां से हटा दिया गया।

स्थानीय लोगों में एनएच अधिकारियों (Corruption in NH repair) के खिलाफ भारी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि पिछले 2 साल से जर्जर सडक़ों के कारण वे परेशान हैं।

बरसात के दिनों में सांसद, विधायक और महापौर ने सडक़ों पर उतरकर मरम्मत और गुणवत्ता पूर्ण निर्माण का भरोसा दिलाया था, लेकिन बरसात बीतने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं।

Corruption in NH repair: मरम्मत के नाम पर केवल खानापूर्ति

अंबिकापुर शहर के भीतर से गुजरने वाली नेशनल हाइवे (Corruption in NH repair) की सडक़ सदर रोड, महामाया चौक और देवीगंज रोड जैसे प्रमुख इलाकों को जोड़ती है। विभाग द्वारा करीब 10 किलोमीटर लंबी सडक़ की पेंच रिपेयरिंग के नाम पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

साथ ही कुछ महीनों बाद इसी सडक़ का करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से दोबारा निर्माण प्रस्तावित है। आरोप है कि मरम्मत के नाम पर केवल दिखावटी टायरिंग कर फोटो खींचकर भुगतान निकालने की तैयारी की गई है।

अधिकारियों ने नहीं उठाया फोन

इस संबंध में जब पक्ष जानने एनएच के अधिकारियों (Corruption in NH repair) आरडी ताम्बरे व विभाग के एसडीओ निखिल लकड़ा के मोबाइल पर कॉल किया गया, लेकिन दोनों ने कॉल रिसीव नहीं किया।

ये भी पढ़ें

Severe cold in Mainpat: Video: मैनपाट का पारा पहुंचा 1.6 डिग्री, बिछी बर्फ सी सफेद चादर, पत्ते और फूलों पर जमीं ओस की बूंदें
अंबिकापुर
Severe cold in Mainpat

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 08:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Corruption in NH repair: Video: शहर के भीतर एनएच रिपेयरिंग में बड़ा भ्रष्टाचार, रात में बनी सडक़ सुबह उखड़ी, निगमकर्मी कचरा गाड़ी में उठा ले गए डामर

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Severe cold in Mainpat: Video: मैनपाट का पारा पहुंचा 1.6 डिग्री, बिछी बर्फ सी सफेद चादर, पत्ते और फूलों पर जमीं ओस की बूंदें

Severe cold in Mainpat
अंबिकापुर

Complaint in PMO: पीएमओ में हुई थी निजी स्कूलों की ये शिकायत, 10 दिन में देनी थी जांच रिपोर्ट, 1 महीने बाद भी अधूरी

Complaint in PMO
अंबिकापुर

Car accident: Video: एनएच पर डीजल टैंकर से भिड़ी तेज रफ्तार कार, 1 युवक की मौत, 2 महिला समेत 4 घायल

Car accident
अंबिकापुर

Wife threw in burning straw: मुर्गा बनाने की बात को लेकर हुआ विवाद, पति ने पत्नी को जलते पुआल में फेंका

Wife threw in burning straw
अंबिकापुर

Sex racket: शहर में देह व्यापार: युवती समेत आर्यन होटल का मैनेजर और कर्मचारी गिरफ्तार

Sex racket
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.