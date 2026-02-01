Unique case: मार खाने के डर से 6 वर्षीय बालिका ने खुद को बोरे में किया बंद, माता-पिता से लेकर पुलिस तक 6 घंटे रही परेशान

अंबिकापुर. शहर के मणिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक 6 वर्षीय बालिका अचानक सोमवार की शाम को लापता हो गई। इससे परिजन में हडक़ंप मच गया। रात करीब 10 बजे परिजन ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने बालिका की तलाशी शुरु की। करीब 3 घंटे बाद भी बालिका का कहीं पता नहीं चला तो पुलिस ने घर की तलाशी ली। इस दौरान वह सीढिय़ों के पास प्लास्टिक बोरी के भीतर (Unique case) एक कंबल व चादर ओढक़र वह छिपी थी। घर के अंदर ही बच्ची के सकुशल मिलने से परिजन व पुलिस ने राहत की सांस ली।