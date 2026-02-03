3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुरजपुर

Constable died: सडक़ हादसे में वरिष्ठ आरक्षक की मौत, एनएच पर अज्ञात वाहन ने बाइक को मार दी टक्कर

Constable died: अंबिकापुर-मनेंद्रगढ़ एनएच-43 पर सिलफिली स्थित 10 वीं बटालियन के समीप वाहन ने लिया चपेट में, पीएम पश्चात शव का किया गया अंतिम संस्कार

less than 1 minute read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Feb 03, 2026

Constable died

Constable Abhay Pandey (Photo- Patrika)

बिश्रामपुर। अंबिकापुर-मनेंद्रगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर 10 वीं वाहिनी बटालियन सिलफिली के समीप सोमवार की रात सडक़ हादसे में बिश्रामपुर थाने में पदस्थ वरिष्ठ आरक्षक अभय पांडेय (Constable died) की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा रात करीब 8.30 बजे की बताई जा रही है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार आरक्षक को अपनी चपेट में ले लिया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मरच्यूरी में रखवाया। मंगलवार की सुबह पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया गया।

सरगुजा संभाग के पुलिसकर्मियों का वर्तमान समय में अलग-अलग प्रशिक्षण केंद्रों में फिटनेस कोर्स चल रहा है। सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत पचिरा निवासी अभय पांडेय (Constable died) भी 10 वीं वाहिनी बटालियन में फिटनेस कोर्स कर रहे थे। सोमवार रात वे बाइक से दैनिक उपयोग का सामान खरीदने सिलफिली बाजार जा रहे थे।

इसी दौरान एनएच-43 पर बटालियन के सामने किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना (Constable died) की सूचना मिलते ही जयनगर पुलिस तथा दसवीं बटालियन के कर्मचारी मौके पर पहुंच शव को उठवाकर देर रात मरच्यूरी में रखवा दिया।

मंगलवार को पंचनामा व पोस्टमार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। जयनगर पुलिस ने मामले में दसवीं बटालियन के पुलिस कर्मी राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट (Constable died) पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ जुर्म दर्ज कर उसकी पता तलाश में जुट गई है।

Constable died: 2006 बैच के थे आरक्षक

बताया जा रहा है कि वरिष्ठ आरक्षक अभय पांडेय 2006 बैच के आरक्षक (Constable died) थे। वे अपने पीछे माता-पिता, पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके अंतिम संस्कार बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी-कर्मचारी एवं परिजन मौजूद रहे। वरिष्ठ आरक्षक अभय पांडेय गौ रक्षा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडेय तथा होटल व्यवसायी प्रवीण पांडेय भोलू के भाई थे।

ये भी पढ़ें

Blind murder case: पहले बर्थ-डे का केक काटा फिर पत्नी का गला घोंटकर चाकू से रेत दिया गला, गैरमर्द से संबंध का था शक
सुरजपुर
Girl murder case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 05:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Constable died: सडक़ हादसे में वरिष्ठ आरक्षक की मौत, एनएच पर अज्ञात वाहन ने बाइक को मार दी टक्कर
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Blind murder case: पहले बर्थ-डे का केक काटा फिर पत्नी का गला घोंटकर चाकू से रेत दिया गला, गैरमर्द से संबंध का था शक

Girl murder case
सुरजपुर

Newborn threw: ममता शर्मसार! नवजात लडक़े को बोरी में भरकर झाडिय़ों के बीच फेंका, फिर ऐसे हुआ चमत्कार

Newborn threw
सुरजपुर

Crime News: बोरे में बंद मिला एक दिन का नवजात, रोने की आवाज से खुला राज, इस हाल देखकर लोगों के उड़े होश

नवजात (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)
सुरजपुर

Road accident: खड़े ट्रक से टकरा गई तेज रफ्तार बाइक, काम से घर लौट रहे 2 युवकों की मौत

Road accident
सुरजपुर

Girl brutal murder: युवती की गला रेतकर हत्या, डेम के पास मिली लाश, पहले पति को छोडक़र किया था प्रेम विवाह

Girl brutal murder
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.