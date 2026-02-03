Constable died: सडक़ हादसे में वरिष्ठ आरक्षक की मौत, एनएच पर अज्ञात वाहन ने बाइक को मार दी टक्कर

बिश्रामपुर। अंबिकापुर-मनेंद्रगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर 10 वीं वाहिनी बटालियन सिलफिली के समीप सोमवार की रात सडक़ हादसे में बिश्रामपुर थाने में पदस्थ वरिष्ठ आरक्षक अभय पांडेय (Constable died) की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा रात करीब 8.30 बजे की बताई जा रही है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार आरक्षक को अपनी चपेट में ले लिया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मरच्यूरी में रखवाया। मंगलवार की सुबह पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया गया।