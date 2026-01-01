Girl brutal murder: युवती की गला रेतकर हत्या, डेम के पास मिली लाश, पहले पति को छोडक़र किया था प्रेम विवाह

बिश्रामपुर। सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोरभंज डेम के पास जंगल में एक युवती की निर्मम हत्या कर दी गई। उसका शव (Girl brutal murder) जंगल किनारे पड़ा मिला। गर्दन पर धारदार हथियार के वार के निशान थे। मृतका की पहचान अंबिकापुर के गांधीनगर निवासी पिंकी सोलंकी 24 वर्ष पिता परमेश्वर पाटिल के रूप में हुई है। पिंकी शादीशुदा थी और उसकी ७ साल की बेटी है। बताया जा रहा है कि मृतका की छोटी बहन रिंकी पाटिल ने जयनगर थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।