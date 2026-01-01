30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

सुरजपुर

Girl brutal murder: युवती की गला रेतकर हत्या, डेम के पास मिली लाश, पहले पति को छोडक़र किया था प्रेम विवाह

Girl brutal murder: बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली थी युवती, परिजनों ने पति पर हत्या कर शव फेंकने का लगाया आरोप

2 min read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 30, 2026

Girl brutal murder

Girl throat cut body found in forest (Photo- Patrika)

बिश्रामपुर। सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोरभंज डेम के पास जंगल में एक युवती की निर्मम हत्या कर दी गई। उसका शव (Girl brutal murder) जंगल किनारे पड़ा मिला। गर्दन पर धारदार हथियार के वार के निशान थे। मृतका की पहचान अंबिकापुर के गांधीनगर निवासी पिंकी सोलंकी 24 वर्ष पिता परमेश्वर पाटिल के रूप में हुई है। पिंकी शादीशुदा थी और उसकी ७ साल की बेटी है। बताया जा रहा है कि मृतका की छोटी बहन रिंकी पाटिल ने जयनगर थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

रिंकी पाटिल ने पुलिस को बताया कि 29 जनवरी की दोपहर करीब 12.30 बजे पिंकी अपनी बेटी मंजू को उसके पास छोड़ा और कहा कि वह बाजार जा रही है। देर शाम तक जब वह नहीं लौटी तो परिजन को चिंता हुई। 30 जनवरी को दोपहर करीब 3 बजे सूचना मिली कि मोरभंज डेम के पास जंगल में एक युवती का शव (Girl brutal murder) पड़ा हुआ है।

मौके पर पहुंचने पर परिजन ने शव की पहचान पिंकी सोलंकी के रूप में की। शव जंगल किनारे पड़ा था और गर्दन पर गहरे जख्म के निशान साफ नजर आ रहे थे, जिससे प्रथम दृष्टया यह मामला धारदार हथियार से हत्या (Girl brutal murder) का प्रतीत हो रहा है।

परिजन की सूचना पर एसडीओपी अभिषेक पैकरा, जयनगर थाना प्रभारी निरीक्षक रूपेश कुंतल एक्का ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल पर जांच की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पहले पति को छोड़ा, किया था प्रेम विवाह

पुलिस ने बताया कि पिंकी ने अपने पहले पति को छोडऩे के बाद पटना पंडोपारा निवासी हेमंत कुमार उर्फ गोलू से प्रेम विवाह किया था। दोनों पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे थे, लेकिन आपसी विवाद और झगड़ों के चलते रिश्तों में कड़वाहट आ गई। आए दिन के विवाद से परेशान होकर पिंकी अपनी बेटी (Girl brutal murder) को लेकर अलग किराए के मकान में रहने लगी थी।

Girl brutal murder: पति पर हत्या का आरोप

परिजन का आरोप है कि पति हेमंत उर्फ गोलू के साथ उसका विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे आशंका जताई जा रही है कि इसी रंजिश में उसकी हत्या (Girl brutal murder) की गई। परिजन ने शक जताया है कि पिंकी की हत्या उसके पति हेमंत कुमार उफ गोलू ने ही किसी धारदार हथियार से की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

खबर शेयर करें:

Published on:

30 Jan 2026 08:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Girl brutal murder: युवती की गला रेतकर हत्या, डेम के पास मिली लाश, पहले पति को छोडक़र किया था प्रेम विवाह
