Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Girl murder to knife attack: Video: बीच शहर पेट्रोल पंप में युवती की चाकू मारकर हत्या, किए 20-25 वार, CCTV में कैद हुई जघन्य वारदात

Girl murder to knife attack: शहर के रिंग रोड चोपड़ापारा स्थित पेट्रोल पंप में युवक ने दिनदहाड़े वारदात को दिया अंजाम, आस-पास के लोगों ने आरोपी को दौड़ाकर पकड़ा, किया पुलिस के हवाले

3 min read

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 02, 2025

Girl murder to knife attack

Girl murder captured in CCTV (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। शहर के रिंग रोड चोपड़ापारा स्थित पेट्रोल पंप में कार्यरत युवती की दशहरे के दिन दिनदहाड़े एक युवक ने चाकू मारकर हत्या (Girl murder to knife attack) कर दी। युवक पेट्रोल भराने के बहाने वहां पहुंचा था। जब युवती उसके पास पहुंची तो युवक ने बाइक से चाकू निकालकर उस पर वार किया। युवती भागने लगी तो युवक ने उसे कुछ दूर तक दौड़ाया और मुख्य मार्ग पर ताबड़तोड़ चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी। आरोपी ने करीब 20-25 बार युवती के पीठ पर वार किया। घटना देख आस-पास के लोगों ने आरोपी को दौड़ाया और पकडक़र गांधीनगर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ रहे 2 लोगों पर भी आरोपी ने चाकू से हमला किया। यह घटना पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला पे्रम-प्रसंग का बताया जा रहा है।

बलरामपुर जिले के चांदो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मगाजी शाहपुर निवासी विद्यावती उर्फ भारती टोप्पो पिता हीरालाल टोप्पो 28 वर्ष (Girl murder to knife attack) अंबिकापुर के चोपड़ापारा काली मंदिर के बगल में स्थित श्री कृपा फ्यूल्स पेट्रोल पंप में काम करती थी। गुरुवार की सुबह करीब 12.45 बजे वह ग्राहकों के वाहनों में पेट्रोल डाल रही थी।

इसी दौरान चांदो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भुलसीकला निवासी योगेंद्र पैंकरा 32 वर्ष बिना नंबर की बाइक से वहां पहुंचा। उसने युवती को बाइक में पेट्रोल भरने कहा। युवती जैसे ही उसके पास पहुंची, उसने बाइक से चाकू निकालकर युवती पर प्रहार कर दिया। चाकू (Girl murder to knife attack) युवती को नहीं लगी और वह जान बचाकर भागने लगी।

Girl whose murder (Photo- Patrika)

Girl murder to knife attack: दौड़ा-दौड़ाकर चाकू से गोदा

युवती जब भागने लगी तो युवक उसे दौड़ाने लगा। इस दौरान युवती पेट्रोल पंप से बाहर रिंग रोड मुख्य मार्ग पर निकल गई। इसी बीच युवक ने उसकी पीठ पर चाकू मार (Girl murder to knife attack) दिया। इससे युवती चिकन सेंटर के पास सडक़ पर गिर गई।

इसके बाद युवक ने उस पर 20-25 बार वार कर हत्या कर दी। चाकू युवती के पीठ से होकर सीने की ओर निकल गया था। युवती को गंभीर हालत में मिशन अस्पताल ले जाया गया, यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Girl dead body (Photo- Patrika)

लोगों ने दौड़ाकर आरोपी को पकड़ा

युवती पर प्रहार (Girl murder to knife attack) करते देख चिकन सेंटर संचालक गुरुदेव सिंह ने उसे दौड़ाया तो आरोपी ने उसका गला दबा दिया और भाग निकला। वह कुछ दूर आगे चलकर नवापारा के रास्ते में भागने लगा। लोगों का शोर सुनकर मोहल्ले के ही अरुण सिंह व उसके पुत्र निकले और भाग रहे युवक को किसी तरह पकड़ा।

इधर सूचना मिलते ही गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले 3-4 दिन से पेट्रोल पंप के आस-पास रेकी कर चुका था।

Police on the spot (Photo- Patrika)

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

दशहरे के दिन दिनदहाड़े युवती की हत्या की वारदात (Girl murder to knife attack) पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक पिट्ठू बैग लिए बाइक से पेट्रोल पंप में पहुंचा। इस दौरान युवती अन्य ग्राहकों को पेट्रोल दे रही थी।

युवक को देखकर वह पहले तो कुछ दूर चली गई। इस दौरान युवक ने बाइक में पेट्रोल भरने के बहाने उसे पास बुलाया। जब युवती पास गई तो युवक ने चाकू से उस पर प्रहार किया। इसके बाद युवती भागने लगी।

प्रेम-प्रसंग का बताया जा रहा मामला

प्रथमदृष्ट्या मामला (Girl murder to knife attack) प्रेम प्रसंग से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। युवक और मृत युवती बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के एक ही थाना क्षेत्र के निवासी है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पूर्व में प्रेम प्रसंग चल रहा था। किसी वजह से उनमें विवाद हो गया था। इसी बीच आरोपी ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दे दिया। इधर गांधीनगर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

ये भी पढ़ें

Amera coal mines: अमेरा खदान विस्तार को लेकर बवाल, ठेका कंपनी के मैनेजर व पोकलेन चालक की पिटाई, वाहनों में भी तोडफ़ोड़
क्राइम

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Oct 2025 02:37 pm

Published on:

02 Oct 2025 02:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Girl murder to knife attack: Video: बीच शहर पेट्रोल पंप में युवती की चाकू मारकर हत्या, किए 20-25 वार, CCTV में कैद हुई जघन्य वारदात

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Political news: पूर्व डिप्टी सीएम टीएस बोले- पौने दो वर्ष में 40 प्रतिशत गोवंश में आई कमी, इन्हें कत्लखाने भेज रही डबल इंजन की सरकार

Political news
अंबिकापुर

Navratri 2025: हवन-पूजन व कन्या भोज के साथ हुई नवरात्र की पूर्णाहुति, हिंदू युवा एकता मंच कल निकालेगी विशाल शोभायात्रा

Navratri 2025
अंबिकापुर

Amera coal mines: अमेरा खदान विस्तार को लेकर बवाल, ठेका कंपनी के मैनेजर व पोकलेन चालक की पिटाई, वाहनों में भी तोडफ़ोड़

Amera coal mines
क्राइम

Online fraud: भाई-भाभी ने विधवा बहन को लगाई 12.10 लाख की चपत, फोन पे से अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए रुपए

Online fraud
अंबिकापुर

Mother murder: मां ने शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो डंडे से पीट-पीटकर मार डाला, पिता और बहन की भी पिटाई, फिर रातभर सोया शव के पास

Mother murder
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.