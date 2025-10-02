Girl murder to knife attack: Video: बीच शहर पेट्रोल पंप में युवती की चाकू मारकर हत्या, किए 20-25 वार, CCTV में कैद हुई जघन्य वारदात

अंबिकापुर। शहर के रिंग रोड चोपड़ापारा स्थित पेट्रोल पंप में कार्यरत युवती की दशहरे के दिन दिनदहाड़े एक युवक ने चाकू मारकर हत्या (Girl murder to knife attack) कर दी। युवक पेट्रोल भराने के बहाने वहां पहुंचा था। जब युवती उसके पास पहुंची तो युवक ने बाइक से चाकू निकालकर उस पर वार किया। युवती भागने लगी तो युवक ने उसे कुछ दूर तक दौड़ाया और मुख्य मार्ग पर ताबड़तोड़ चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी। आरोपी ने करीब 20-25 बार युवती के पीठ पर वार किया। घटना देख आस-पास के लोगों ने आरोपी को दौड़ाया और पकडक़र गांधीनगर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ रहे 2 लोगों पर भी आरोपी ने चाकू से हमला किया। यह घटना पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला पे्रम-प्रसंग का बताया जा रहा है।