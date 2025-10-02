Girl murder to knife attack: Video: बीच शहर पेट्रोल पंप में युवती की चाकू मारकर हत्या, किए 20-25 वार, CCTV में कैद हुई जघन्य वारदात

Girl murder captured in CCTV (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। शहर के रिंग रोड चोपड़ापारा स्थित पेट्रोल पंप में कार्यरत युवती की दशहरे के दिन दिनदहाड़े एक युवक ने चाकू मारकर हत्या (Girl murder to knife attack) कर दी। युवक पेट्रोल भराने के बहाने वहां पहुंचा था। जब युवती उसके पास पहुंची तो युवक ने बाइक से चाकू निकालकर उस पर वार किया। युवती भागने लगी तो युवक ने उसे कुछ दूर तक दौड़ाया और मुख्य मार्ग पर ताबड़तोड़ चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी। आरोपी ने करीब 20-25 बार युवती के पीठ पर वार किया। घटना देख आस-पास के लोगों ने आरोपी को दौड़ाया और पकडक़र गांधीनगर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ रहे 2 लोगों पर भी आरोपी ने चाकू से हमला किया। यह घटना पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला पे्रम-प्रसंग का बताया जा रहा है।
बलरामपुर जिले के चांदो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मगाजी शाहपुर निवासी विद्यावती उर्फ भारती टोप्पो पिता हीरालाल टोप्पो 28 वर्ष (Girl murder to knife attack) अंबिकापुर के चोपड़ापारा काली मंदिर के बगल में स्थित श्री कृपा फ्यूल्स पेट्रोल पंप में काम करती थी। गुरुवार की सुबह करीब 12.45 बजे वह ग्राहकों के वाहनों में पेट्रोल डाल रही थी।
इसी दौरान चांदो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भुलसीकला निवासी योगेंद्र पैंकरा 32 वर्ष बिना नंबर की बाइक से वहां पहुंचा। उसने युवती को बाइक में पेट्रोल भरने कहा। युवती जैसे ही उसके पास पहुंची, उसने बाइक से चाकू निकालकर युवती पर प्रहार कर दिया। चाकू (Girl murder to knife attack) युवती को नहीं लगी और वह जान बचाकर भागने लगी।
युवती जब भागने लगी तो युवक उसे दौड़ाने लगा। इस दौरान युवती पेट्रोल पंप से बाहर रिंग रोड मुख्य मार्ग पर निकल गई। इसी बीच युवक ने उसकी पीठ पर चाकू मार (Girl murder to knife attack) दिया। इससे युवती चिकन सेंटर के पास सडक़ पर गिर गई।
इसके बाद युवक ने उस पर 20-25 बार वार कर हत्या कर दी। चाकू युवती के पीठ से होकर सीने की ओर निकल गया था। युवती को गंभीर हालत में मिशन अस्पताल ले जाया गया, यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
युवती पर प्रहार (Girl murder to knife attack) करते देख चिकन सेंटर संचालक गुरुदेव सिंह ने उसे दौड़ाया तो आरोपी ने उसका गला दबा दिया और भाग निकला। वह कुछ दूर आगे चलकर नवापारा के रास्ते में भागने लगा। लोगों का शोर सुनकर मोहल्ले के ही अरुण सिंह व उसके पुत्र निकले और भाग रहे युवक को किसी तरह पकड़ा।
इधर सूचना मिलते ही गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले 3-4 दिन से पेट्रोल पंप के आस-पास रेकी कर चुका था।
दशहरे के दिन दिनदहाड़े युवती की हत्या की वारदात (Girl murder to knife attack) पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक पिट्ठू बैग लिए बाइक से पेट्रोल पंप में पहुंचा। इस दौरान युवती अन्य ग्राहकों को पेट्रोल दे रही थी।
युवक को देखकर वह पहले तो कुछ दूर चली गई। इस दौरान युवक ने बाइक में पेट्रोल भरने के बहाने उसे पास बुलाया। जब युवती पास गई तो युवक ने चाकू से उस पर प्रहार किया। इसके बाद युवती भागने लगी।
प्रथमदृष्ट्या मामला (Girl murder to knife attack) प्रेम प्रसंग से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। युवक और मृत युवती बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के एक ही थाना क्षेत्र के निवासी है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पूर्व में प्रेम प्रसंग चल रहा था। किसी वजह से उनमें विवाद हो गया था। इसी बीच आरोपी ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दे दिया। इधर गांधीनगर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।
