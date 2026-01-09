Congress protest for Air service: अंबिकापुर एयरपोर्ट से हवाई सेवा ठप, कांग्रेस ने जताया विरोध, अफसरों को दिए कागज के जहाज

अंबिकपुर. मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर दरिमा में ठप हो चुकी विमानन सेवा को पुन: प्रारंभ कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को जिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने दरिमा स्थित एयरपोर्ट पर विरोध प्रदर्शन (Congress protest for Air service) किया। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट के अधिकारियों को कागज का जहाज देकर आक्रोश व्यक्त किया। पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के निर्देश पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रतीकात्मक रूप से कागज का विमान सौंपकर शासन-प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।