Burnt alive: जमीन बिक्री से मिले रुपयों के विवाद में पिता ने बड़े बेटे को पीटा, फिर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, 10 दिन बाद मौत

अंबिकापुर. जमीन बिक्री के रुपए को लेकर हुए विवाद में 13 फरवरी को पिता ने पत्नी व छोटे बेटे के साथ मिलकर बड़े बेटे की बेदम पिटाई की थी। इसके बाद उसने उसके ऊपर पेट्रोल छिडक़ कर आग (Burnt alive) लगा दी थी। आग से गंभीर रूप से झुलसे युवक को अंबिकापुर के मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां से डिस्चार्ज किए जाने के बाद दोबारा उसकी तबीयत बिगड़ी। उसे फिर अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान 24 फरवरी को उसकी मौत हो गई। मामले को पुलिस ने जांच में लिया है।