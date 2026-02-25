Elephant killed woman: मैनपाट में हाथियों ने महिला को पटक कर मार डाला, लकड़ी लेने गई थी जंगल

हाथियों द्वारा महिला को मार दिए जाने की घटना को लेकर बरिमा के ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हाथियों के गांव के आस-पास विचरण करने की सूचना विभागीय अमले द्वारा नहीं दी जाती है। ऐसे में अनजाने में लोग हाथियों की चपेट (Elephant killed woman) में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने मृतका के परिजन को जल्द से जल्द मुआवजा देने की बात कही है।