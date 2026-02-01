Jaundice in Ambikapur: शहर के पीलिया प्रभावित वार्डों में कल से लगेगा विशेष हेल्थ कैंप, नेता प्रतिपक्ष ने लिया जायजा

अम्बिकापुर। शहर के पीलिया प्रभावित वार्डों में मरीजों (Jaundice in Ambikapur) की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते शुक्रवार को एक दर्जन से अधिक नए मरीजों की पहचान की गई थी, जिनका उपचार विभिन्न अस्पतालों में जारी है। बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने प्रभावित वार्डों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उनके साथ संबंधित वार्डों के पार्षद, स्वास्थ्य विभाग तथा नगर निगम के अमला भी घर-घर पहुंचा। इस दौरान जरूरतमंद परिवारों को आरओ वाटर केन भी वितरित किए गए, ताकि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके।