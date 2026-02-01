22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Jaundice in Ambikapur: शहर के पीलिया प्रभावित वार्डों में कल से लगेगा विशेष हेल्थ कैंप, नेता प्रतिपक्ष ने लिया जायजा

Jaundice in Ambikapur: हेल्थ कैंप में होगी वार्ड के लोगों के खून की जांच, इधर पाइपलाइन की मरम्मत का भी होगा काम

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Feb 22, 2026

jaundice in Ambikapur

Leader of opposition reached in wards (Photo- Patrika)

अम्बिकापुर। शहर के पीलिया प्रभावित वार्डों में मरीजों (Jaundice in Ambikapur) की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते शुक्रवार को एक दर्जन से अधिक नए मरीजों की पहचान की गई थी, जिनका उपचार विभिन्न अस्पतालों में जारी है। बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने प्रभावित वार्डों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उनके साथ संबंधित वार्डों के पार्षद, स्वास्थ्य विभाग तथा नगर निगम के अमला भी घर-घर पहुंचा। इस दौरान जरूरतमंद परिवारों को आरओ वाटर केन भी वितरित किए गए, ताकि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके।

पीलिया से प्रभावित वार्डों में सोमवार से विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाकर खून की जांच की जाएगी। नगर निगम की टीम द्वारा पेयजल के सैंपल लिए जाएंगे तथा पाइपलाइन की मरम्मत और सुधार कार्य भी किया जाएगा। इसके लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार (Jaundice in Ambikapur) कर लिया गया है।

दौरे के दौरान पार्षद हसन खान, पापिन्दर सिंह, मो. इस्लाम, नियाजुद्दीन खान निक्की, स्वास्थ्य विभाग से डॉ. अग्रवाल, अनिल पांडेय तथा नगर निगम की जल शाखा के प्रभारी इंजीनियर खुल्लर सहित निगम और स्वास्थ्य विभाग का मैदानी अमला एवं मितानिन कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

Jaundice in Ambikapur: वार्ड के लोगों ने दी ये जानकारी

भ्रमण के दौरान वार्ड के लोगों ने बताया निगम कर्मियों द्वारा टूटे पाइप को जोडऩे में प्लास्टिक और रबर के पुराने चप्पलों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी आशंका है कि वहीं से नालियों का पानी पेयजल की सप्लाई (Jaundice in Ambikapur) लाइन में मिलकर पेयजल को संक्रमित कर रहा है। जिस स्थान पर यह शिकायत मिली है सबसे ज्यादा वहीं आसपास के घरों के लोग प्रभावित हैं।

पीएचई के पास जांच की सुविधा नहीं

बताया जा रहा है कि संभाग मुख्यालय में पीएचई विभाग के पास पेयजल की जांच (Jaundice in Ambikapur) व ई कोली जैसे घातक बैक्टीरिया की जांच की सुविधा नहीं है। जबकि सूरजपुर में यह जांच हो जाती है। पीएचई पानी के जांच के लिए सैम्पल रायपुर भेजने की तैयारी कर रहा है।

पानी में बैक्टीरिया की जांच करने वाला रैपिड किट एच टू एस भी जिले में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। प्रभावितों के लिए गिनती के एक डेढ़ दर्जन एच टू एस बोतल ही दिया जा सका। शहर में पीलिया के प्रकोप का खुलासा भी स्वास्थ्य विभाग की जांच में हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ही पेयजल की जांच कर ई कोली होने की पुष्टि की है।

ये भी पढ़ें

Four lane road: शहर के गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक फोरलेन सडक़ की हुई मार्किंग, 8-10 मकान के तोड़े जाएंगे हिस्से
अंबिकापुर
Four lane road

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 08:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Jaundice in Ambikapur: शहर के पीलिया प्रभावित वार्डों में कल से लगेगा विशेष हेल्थ कैंप, नेता प्रतिपक्ष ने लिया जायजा

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Four lane road: शहर के गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक फोरलेन सडक़ की हुई मार्किंग, 8-10 मकान के तोड़े जाएंगे हिस्से

Four lane road
अंबिकापुर

Cut by train: Video: अंबिकापुर-जबलपुर ट्रेन की चपेट में आकर युवक के कटे दोनों पैर, ट्रेन से उतरी युवती ने दिखाई हिम्मत

cut by train
अंबिकापुर

Jaundice in Ambikapur: अंबिकापुर में पीलिया: पाइपलाइन में लीकेज से दूषित हुआ पानी, 3 माह पहले आया था पहला पॉजिटिव केस

Jaundice in Ambikapur
अंबिकापुर

Hammer attack: सो रही पत्नी की हथौड़ा मारकर हत्या, फिर दूसरे कमरे में जाकर साली और उसकी बेटी पर भी किया प्रहार

Hammer attack
अंबिकापुर

CG Transfer List: 83 पटवारियों का बड़ा तबादला! कलेक्टर ने जारी किया आदेश, देखें List

83 पटवारियों का बड़ा तबादला (photo source- Patrika)
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.