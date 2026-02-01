Jaundice in Ambikapur: अंबिकापुर में पीलिया: पाइपलाइन में लीकेज से दूषित हुआ पानी, 3 माह पहले आया था पहला पॉजिटिव केस

वार्ड पार्षद मो. हसन ने बताया कि जांच के दौरान तीन स्थानों पर पाइप लाइन में लीकेज मिला है। शाहीद हमीद चौक, आरजू होटल के नीचे और पॉपुलर के सामने पाइप लाइन से पानी रिस (Jaundice in Ambikapur) रहा है। आशंका है कि इसी वजह से सप्लाई का पानी दूषित हुआ। पार्षद का कहना है कि पूर्व में भी निगम प्रशासन को लीकेज की जानकारी दी गई थी, लेकिन समय रहते सुधार नहीं किया गया। वर्तमान में भी लीकेज पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो पाया है।