CG Transfer List: 83 पटवारियों का बड़ा तबादला! कलेक्टर ने जारी किया आदेश, देखें List

83 पटवारियों का बड़ा तबादला
CG Transfer List: अंबिकापुर जिले में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर पटवारियों के तबादले किए हैं। लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ 83 पटवारियों को अब नए क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया है। कलेक्टर अजित वसंत के आदेश के अनुसार, शहर क्षेत्र में लंबे समय तक तैनात रहे पटवारियों को अब ग्रामीण इलाकों में जिम्मेदारी सौंपी गई है।
प्रशासन ने यह कदम राजस्व कार्यों में पारदर्शिता और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया है। लंबे समय तक शहरी क्षेत्रों में रहने से कुछ पटवारियों की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही थी, जिससे शिकायतें सामने आई थीं।
नई तैनाती के बाद, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड, नामांतरण, सीमांकन और अन्य राजस्व संबंधित कार्यों में गति आने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि इससे आम जनता को भी सीधे लाभ मिलेगा। सभी संबंधित पटवारियों को अपने नए पदस्थापन स्थान पर जल्द से जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
