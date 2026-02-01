CG Transfer List: 83 पटवारियों का बड़ा तबादला! कलेक्टर ने जारी किया आदेश, देखें List

CG Transfer List: अंबिकापुर जिले में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर पटवारियों के तबादले किए हैं। लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ 83 पटवारियों को अब नए क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया है। कलेक्टर अजित वसंत के आदेश के अनुसार, शहर क्षेत्र में लंबे समय तक तैनात रहे पटवारियों को अब ग्रामीण इलाकों में जिम्मेदारी सौंपी गई है।