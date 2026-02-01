1 फ़रवरी 2026,

रविवार

राजनंदगांव

Patwari Transfer: लंबे समय से जमे पटवारियों के तबादले, प्रशासनिक सख्ती से मचा हड़कंप

Patwari Transfer: कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने एक पटवारी को अतिरिक्त प्रभार देने के साथ छह अन्य पटवारियों के हल्के बदलने के आदेश जारी किए हैं।

राजनंदगांव

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 01, 2026

पटवारियों के तबादले (photo source- Patrika)

पटवारियों के तबादले (photo source- Patrika)

Patwari Transfer: राजनांदगांव जिले में प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए लंबे समय से एक ही सर्किल में पदस्थ पटवारियों का ट्रांसफर कर दिया है। कलेक्टर जितेंद्र यादव ने 30 जनवरी को एक आदेश जारी कर एक पटवारी को अतिरिक्त चार्ज दिया है, जबकि छह अन्य पटवारियों के सर्किल बदल दिए गए हैं। इस कार्रवाई से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हलचल मच गई है।

Patwari Transfer: देखें जारी आदेश

जारी आदेश के अनुसार, ऐश्वर्य मिश्रा को पहन क्रमांक 29, तहसील राजनांदगांव में यथावत रखते हुए पहन क्रमांक 36 का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं सनद कुमार विश्वास को पहन क्रमांक 58 से स्थानांतरित कर पहन क्रमांक 30, तहसील राजनांदगांव में पदस्थ किया गया है।

अनुराग शुक्ला, जो पहन क्रमांक 64 में पदस्थ थे, उन्हें पहन क्रमांक 63 का अतिरिक्त प्रभार देते हुए पहन क्रमांक 32, तहसील राजनांदगांव भेजा गया है। इसी तरह नीरज श्रीवास्तव को पहन क्रमांक 06 के साथ अतिरिक्त प्रभार 07 सौंपते हुए उनका स्थानांतरण पहन क्रमांक 58, तहसील राजनांदगांव किया गया है।

Patwari Transfer: पटवारियों पर लगाम लगाने की कवायद

विकास वासनिक को पोस्ट नंबर 30 से हटाकर पोस्ट नंबर 63, तहसील राजनांदगांव में पोस्ट किया गया है। हेमंत वर्मा को पोस्ट नंबर 32 से पोस्ट नंबर 64, तहसील राजनांदगांव में ट्रांसफर किया गया है, जबकि महेंद्र सिन्हा को पोस्ट नंबर 36 से हटाकर पोस्ट नंबर 6, तहसील राजनांदगांव का एडिशनल चार्ज दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन की इस कार्रवाई को लंबे समय से जमे पटवारियों पर लगाम लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

Published on:

01 Feb 2026 11:28 am

Patwari Transfer: लंबे समय से जमे पटवारियों के तबादले, प्रशासनिक सख्ती से मचा हड़कंप
