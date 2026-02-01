Patwari Transfer: लंबे समय से जमे पटवारियों के तबादले, प्रशासनिक सख्ती से मचा हड़कंप

विकास वासनिक को पोस्ट नंबर 30 से हटाकर पोस्ट नंबर 63, तहसील राजनांदगांव में पोस्ट किया गया है। हेमंत वर्मा को पोस्ट नंबर 32 से पोस्ट नंबर 64, तहसील राजनांदगांव में ट्रांसफर किया गया है, जबकि महेंद्र सिन्हा को पोस्ट नंबर 36 से हटाकर पोस्ट नंबर 6, तहसील राजनांदगांव का एडिशनल चार्ज दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन की इस कार्रवाई को लंबे समय से जमे पटवारियों पर लगाम लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।