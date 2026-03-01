CRPF Jawan Suicide: पूर्व विधायक देवव्रत सिंह के निवास में तैनात CAF जवान ने खुद को मारी गोली, कैंप में मचा हड़कंप

फिलहाल पुलिस ने मामले को जांच में ले लिया है। जवान के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल्स और अन्य निजी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आत्महत्या के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो।