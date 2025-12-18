CRPF Jawan Suicide: BSF जवान ने की आत्महत्या, सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, मचा हड़कंप

मृतक कांस्टेबल सचिन कुमार उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के ग्राम सिंगरोली के निवासी थे। घटना के बाद जवान के पार्थिव शरीर को जिला अस्पताल नारायणपुर लाया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वहीं, जवान के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। प्रशासन के अनुसार, पोस्टमार्टम के उपरांत जवान के शव को उनके गृह ग्राम उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस घटना के बाद कैंप परिसर में शोक का माहौल है।