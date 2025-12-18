CRPF Jawan Suicide: BSF जवान ने की आत्महत्या, सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, मचा हड़कंप

Dead body (प्रतीकात्मक तस्वीर)
CRPF Jawan Suicide: छत्तीसगढ़ के नक्सल-प्रभावित नारायणपुर जिले से एक दुखद और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। सोनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम होरादी स्थित जन सुविधा एवं सुरक्षा कैंप में नक्सल मोर्चे पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली। घटना से सुरक्षाबलों और स्थानीय प्रशासन में शोक की लहर है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, होरादी जन सुविधा एवं सुरक्षा कैंप में तैनात बीएसएफ के कांस्टेबल सचिन कुमार ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही सोनपुर थाना पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं बीएसएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू की गई।
पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आत्महत्या के पीछे पारिवारिक कारण बताए जा रहे हैं, हालांकि पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसे जांच का हिस्सा बनाया गया है।
मृतक कांस्टेबल सचिन कुमार उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के ग्राम सिंगरोली के निवासी थे। घटना के बाद जवान के पार्थिव शरीर को जिला अस्पताल नारायणपुर लाया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वहीं, जवान के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। प्रशासन के अनुसार, पोस्टमार्टम के उपरांत जवान के शव को उनके गृह ग्राम उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस घटना के बाद कैंप परिसर में शोक का माहौल है।
नक्सल-प्रभावित क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बलों की ड्यूटी मानसिक और भावनात्मक रूप से अत्यंत चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। कांस्टेबल सचिन कुमार की आत्महत्या ने एक बार फिर सुरक्षाबलों के जवानों के मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक दबाव जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। फिलहाल पुलिस और बीएसएफ द्वारा मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है, ताकि आत्महत्या के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।
