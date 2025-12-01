स्कूल से जल्दी लौटूंगा’, लेकिन पहुंची लाश… तेज रफ्तार कार की टक्कर से 8 वर्षीय मासूम की मौत, पिता गंभीर

मिल रही जानकारी के अनुसार, ग्राम माहका डाकपारा निवासी भौमिक दीपक (8 वर्ष) अपने पिता के साथ स्कूटी (सीजी 07 एलयू 3445) से सुबह लगभग 8:15 बजे स्कूल जा रहे थे। जैसे ही वे एजी सिनेमा हॉल के समक्ष पहुंचे, तेज रफ्तार सफेद एक्सएल6 कार (सीजी 08 एवाई 9411) ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की तीव्रता इतनी अधिक थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े। भौमिक को सिर, नाक और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। राहगीरों ने तुरंत दोनों को जिला अस्पताल नारायणपुर पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के दौरान भौमिक को मृत घोषित कर दिया गया। पिता की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।