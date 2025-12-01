Road Accident: टोल बचाने का खेल बना काल! साइकिल से घर लौट रहे मासूमों को फॉर्च्यूनर ने रौंदा, 1 की मौत, दूसरा गंभीर

Road Accident: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अमलेश्वर क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें साइकिल से सड़क पार कर रहे दो मासूम बच्चों को तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल घायल बच्चे का इलाज अस्पताल में जारी है और वह वेंटीलेटर पर है।