Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

Road Accident: टोल बचाने का खेल बना काल! साइकिल से घर लौट रहे मासूमों को फॉर्च्यूनर ने रौंदा, 1 की मौत, दूसरा गंभीर

Big Breaking News: अमलेश्वर क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें साइकिल से सड़क पार कर रहे दो मासूम बच्चों को तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई...

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Dec 01, 2025

Symbolic Image.

Road Accident: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अमलेश्वर क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें साइकिल से सड़क पार कर रहे दो मासूम बच्चों को तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल घायल बच्चे का इलाज अस्पताल में जारी है और वह वेंटीलेटर पर है।

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक बच्चे का नाम टकेश्वर साहू (उम्र 12 वर्ष) पिता रोहित साहू, निवासी अमलेश्वर बताया जा रहा है। टकेश्वर अपने साथी के साथ साइकिल से सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार (राजनांदगांव पासिंग नंबर CG 08 AW 9300) ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि टकेश्वर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

दूसरा बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टरों के अनुसार उसे गहन निगरानी में रखा गया है और हालत नाजुक बनी हुई है।

Road Accident: रफ्तार पर लगाम न लगना बना बड़ा कारण

स्थानीय लोगों का कहना है कि दुर्ग-राजनांदगांव की कई गाड़ियां टोल टैक्स बचाने के लिए अमलेश्वर-पाटन रोड से होकर रायपुर की ओर जा रही हैं। इस कारण इस मार्ग पर गाड़ियों का दबाव तेजी से बढ़ गया है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि स्पीड कंट्रोल न होने की वजह से यह रास्ता हादसों का केंद्र बन गया है।

परिजनों में मातम, ग्रामीणों में आक्रोश

12 वर्षीय टकेश्वर की मौत से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। पिता रोहित साहू और परिजन लगातार प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं गांव में भी भारी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं हादसे के बाद फॉर्च्यूनर कार और चालक के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

Bemetara Road Accident: NH-30 पर भीषण दुर्घटना: कार की चपेट में आने से मासूम की मौत, मां गंभीर… जानें कहां हुआ दिल दहला देने वाला हादसा
बेमेतरा
मासूम को कार ने रौंदा (Photo Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 12:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Road Accident: टोल बचाने का खेल बना काल! साइकिल से घर लौट रहे मासूमों को फॉर्च्यूनर ने रौंदा, 1 की मौत, दूसरा गंभीर

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

पोलिंग बूथ या पता बदलने पर नहीं मिलेगा गणना पत्रक, फॉर्म-6 भरना होगा जरूरी, जानें प्रक्रिया

पोलिंग बूथ या विधानसभा बदली तो नहीं मिलेगा गणना पत्रक (फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज)
भिलाई

इंस्टाग्राम के जरिए देह व्यापार और हनी ट्रैप का जाल, भिलाई में पत्रिका की पड़ताल में बड़ा खुलासा

CG Crime news, crime news, cg news
भिलाई

सुरक्षा लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई: BSP ने दो महाप्रबंधकों को किया सस्पेंड, 4 अधिकारियों को दी चेतावनी

BSP (photo- patrika)
भिलाई

CG Road Accident: तेज रफ़्तार अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर, काम के बाद घर लौट रहे एम्स के कर्मचारी की मौत

CG Road Accident: तेज रफ़्तार अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर, काम के बाद घर लौट रहे एम्स के कर्मचारी की मौत
भिलाई

जमीन की दरों में 300 प्रतिशत तक बढ़ोतरी… बढ़ा विवाद, कारोबारी और क्रेडाई कोर्ट जाने की तैयारी!

CG News, Land rate
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.