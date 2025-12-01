Road Accident: टोल बचाने का खेल बना काल! साइकिल से घर लौट रहे मासूमों को फॉर्च्यूनर ने रौंदा, 1 की मौत, दूसरा गंभीर

Symbolic Image.
Road Accident: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अमलेश्वर क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें साइकिल से सड़क पार कर रहे दो मासूम बच्चों को तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल घायल बच्चे का इलाज अस्पताल में जारी है और वह वेंटीलेटर पर है।
मिली जानकारी के अनुसार, मृतक बच्चे का नाम टकेश्वर साहू (उम्र 12 वर्ष) पिता रोहित साहू, निवासी अमलेश्वर बताया जा रहा है। टकेश्वर अपने साथी के साथ साइकिल से सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार (राजनांदगांव पासिंग नंबर CG 08 AW 9300) ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि टकेश्वर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
दूसरा बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टरों के अनुसार उसे गहन निगरानी में रखा गया है और हालत नाजुक बनी हुई है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि दुर्ग-राजनांदगांव की कई गाड़ियां टोल टैक्स बचाने के लिए अमलेश्वर-पाटन रोड से होकर रायपुर की ओर जा रही हैं। इस कारण इस मार्ग पर गाड़ियों का दबाव तेजी से बढ़ गया है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि स्पीड कंट्रोल न होने की वजह से यह रास्ता हादसों का केंद्र बन गया है।
12 वर्षीय टकेश्वर की मौत से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। पिता रोहित साहू और परिजन लगातार प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं गांव में भी भारी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं हादसे के बाद फॉर्च्यूनर कार और चालक के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
