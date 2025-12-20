UPSC ESE 2025 Result: छत्तीसगढ़ की साक्षी मुदलियार ने यूपीएससी ईएसई में मचाया धमाल, हासिल की AIR 28…. जानें सफलता की कहानी

साक्षी के पिता वी. एस. टी. रमन भिलाई के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-10 में गणित के वरिष्ठ व्याख्याता रह चुके हैं। वहीं उनकी माता आशा मुदलियार वर्तमान में राजनांदगांव जिले के खैरझिटी स्थित उच्चतर माध्यमिक शाला में प्राचार्या के पद पर पदस्थ हैं। साक्षी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डीपीएस रिसाली, भिलाई से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने एनआईटी रायपुर से उच्च शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा के हर चरण में उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ती रहीं।