सुनसान मकानों में चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, वारदात को ऐसे देते थे अंजाम, 6 आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों ने 25 दिसंबर 2025 को ग्राम झीट, थाना अमलेश्वर में बाइक से जाकर सोने का लॉकेट, चांदी की पायल व 2,300 नकद पार किया। ग्राम चंगोरी से सोने की अंगूठी, चांदी की पायल व 5,000 नकद चोरी की। ग्राम अरसनारा, थाना पाटन से सोने का लॉकेट, सोने का गेहूं दाना व 12,000 नकद चोरी की। इसी तरह से पाटन के ग्राम तर्रा (तालाब किनारे) में सूने मकान से चांदी की पायल व 70,000 नकद पार किया। जनवरी 2026 को ग्राम बठेना, थाना पाटन के रोड किनारे तीन सूने मकानों से सोने के टॉप्स व 19,000 नकद चोरी की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 331(3), 305 बीएनएस के तहत कार्रवाई की।