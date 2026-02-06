CG News: छत्तीसगढ़ में दोहरी सौगात! CM साय की बैठक में 72 करोड़ के कार्य मंजूर, आईटी पार्क पर भी बड़ा फैसला

CG News: छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की एक महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को दुर्ग में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई। PWD मीटिंग रूम में सुबह 11 बजे शुरू हुई इस हाई-लेवल मीटिंग में ग्रामीण एवं पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्रों के समग्र विकास पर विस्तार से चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।