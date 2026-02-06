6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

भिलाई

CG News: छत्तीसगढ़ में दोहरी सौगात! CM साय की बैठक में 72 करोड़ के कार्य मंजूर, आईटी पार्क पर भी बड़ा फैसला

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में दुर्ग में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक हुई।

भिलाई

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 06, 2026

पिछड़ा वर्ग विकास को मंजूरी (photo source- Patrika)

पिछड़ा वर्ग विकास को मंजूरी (photo source- Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की एक महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को दुर्ग में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई। PWD मीटिंग रूम में सुबह 11 बजे शुरू हुई इस हाई-लेवल मीटिंग में ग्रामीण एवं पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्रों के समग्र विकास पर विस्तार से चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

CG News: मंत्री, सांसद से लेकर कलेक्टर तक रहे मौजूद

मीटिंग में राज्य के सभी जिलों के सभी कैबिनेट सदस्य, MP, MLA, जिला पंचायत अध्यक्ष, डिविजनल कमिश्नर, पुलिस इंस्पेक्टर जनरल, डिपार्टमेंट के सचिव और कलेक्टर शामिल हुए। मीटिंग के दौरान, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए अथॉरिटी के बजट की घोषणा की गई और मंज़ूर किए गए डेवलपमेंट कामों को फॉर्मल तौर पर मंज़ूरी दी गई।

72 करोड़ से अधिक के 1006 कार्यों को मिली स्वीकृति

मीटिंग में बताया गया कि 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के दौरान 1,006 डेवलपमेंट कामों के लिए लगभग ₹72.20 करोड़ की फाइनेंशियल मंज़ूरी पहले ही जारी की जा चुकी है, जिन्हें अब अथॉरिटी से फॉर्मल मंज़ूरी मिल गई है। 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में मंज़ूर ₹79.56 करोड़ के डेवलपमेंट कामों की मंज़ूरी पर भी चर्चा हुई।

लंबित परियोजनाओं की हुई समीक्षा, समय पर काम पूरा करने के निर्देश

पिछले फाइनेंशियल ईयर में मंज़ूर हुए 1,220 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में से 709 पूरे हो चुके हैं, जबकि 508 अभी भी अधूरे हैं। मीटिंग में पेंडिंग प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस का अच्छे से रिव्यू किया गया। अधिकारियों को बाकी प्रोजेक्ट्स को तय टाइमफ्रेम में पूरा करने और आगे के प्रोजेक्ट्स में तेज़ी लाने के निर्देश दिए गए।

पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण की भूमिका अहम: सीएम साय

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बैठक सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। उन्होंने बताया कि यह प्राधिकरण केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ तालमेल बनाकर पिछड़ा वर्ग के विशेष विकास के लिए काम कर रहा है। वर्तमान में प्राधिकरण का बजट लगभग 80 करोड़ रुपये है।

35 विधानसभा क्षेत्रों और 18–19 जिलों को मिल रहा लाभ

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य के करीब 35 विधानसभा क्षेत्र और 18 से 19 जिले शामिल हैं। प्रदेश में इस तरह के कुल पांच विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं, जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय संतुलन के साथ विकास को गति देना है।

धान खरीदी को लेकर सीएम ने दी सफाई

धान खरीदी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकांश किसानों से धान की खरीदी पूरी हो चुकी है। सत्यापन या टोकन से जुड़ी समस्याओं के कारण जिन किसानों की खरीदी नहीं हो पाई थी, उन्हें दो दिन की अतिरिक्त अवधि दी गई, ताकि किसी भी किसान को नुकसान न हो।

CG News: दुर्ग आईटी पार्क को लेकर बड़ा कदम, 40 कंपनियों से सहमति

उसी दिन दुर्ग में IT पार्क को लेकर भी एक बड़ी पहल की गई। नालंदा कैंपस में मौजूद IIT भिलाई में हुए एक प्रोग्राम में 40 IT कंपनियों ने IT पार्क में अपने सेंटर बनाने पर सहमति जताई और उनमें से 20 ने फॉर्मली MoU साइन किए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चीफ गेस्ट थे।

निवेशकों को लौटाई गई राशि, आगे भी राहत का भरोसा

इस इवेंट के दौरान, मुख्यमंत्री ने खुद यश ड्रीम के इन्वेस्टर्स को खोए हुए पैसे लौटाए। सिंबॉलिक तौर पर, छह इन्वेस्टर्स को ₹20.32 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। कहा गया कि बाकी इन्वेस्टर्स को भी राहत देने का प्रोसेस जल्द ही जारी रहेगा।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Feb 2026 05:07 pm

Published on:

06 Feb 2026 05:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG News: छत्तीसगढ़ में दोहरी सौगात! CM साय की बैठक में 72 करोड़ के कार्य मंजूर, आईटी पार्क पर भी बड़ा फैसला

