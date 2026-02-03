3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

भिलाई

Bhilai News: रायपुर से भिलाई-दुर्ग के बीच जाम से मिलेगी मुक्ति, ट्रैफिक होगा फास्ट

Bhilai News: रायपुर और दुर्ग के बीच सिरसा गेट एवं खुर्सीपार चौक पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण से दोनों ओर आने-जाने वाले वाहनों को कहीं भी रूकना नहीं पड़ेगा।

2 min read
भिलाई

image

Love Sonkar

Feb 03, 2026

नए साल के पहले दिन लोगों को जाम से जूझना पड़ा।

Bhilai News: राजधानी रायपुर और ट्विन सिटी भिलाई-दुर्ग के बीच निर्बाध आवागमन एवं फास्ट ट्रैफिक के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर सिरसा गेट चौक तथा खुर्सीपार गेट चौक पर ग्रेड सेपरेटर बनाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव की पहल पर केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए 77 करोड़ 36 लाख रुपए मंजूर किए हैं।

भारत सरकार द्वारा राज्य शासन के प्रस्ताव के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्ययोजना के तहत इन दोनों जगहों पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई है।

रायपुर और दुर्ग के बीच सिरसा गेट एवं खुर्सीपार चौक पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण से दोनों ओर आने-जाने वाले वाहनों को कहीं भी रूकना नहीं पड़ेगा। दोनों शहरों के बीच कुम्हारी चौक, डबरा पारा, पॉवर हाउस चौक और सुपेला चौक पर पहले ही फ्लाईओवर्स के निर्माण किए जा चुके हैं। सिरसा गेट तथा खुर्सीपार चौक पर भी इसके निर्माण की मांग लोग लगातार कर रहे थे।

यात्रियोंऔरउद्योगोंकोमिलेगी राहत

लोगों की मांग को देखते हुए तथा दोनों शहरों के बीच निर्बाध व फास्ट ट्रैफिक के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वित पहल से इन दोनों जगहों पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण की मंजूरी मिली है। यह सड़क रायपुर-भिलाई-दुर्ग औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी काफी महत्व रखती है। अब दोनों शहरों के बीच के सभी चौकों पर फ्लाइ ओवर्स एवं ग्रेड सेपरेटर्स के निर्माण से इस सड़क से गुजरने वाले यात्रियों के साथ ही यहां संचालित उद्योगों को भी काफी राहत मिलेगी।

लंबेट्रैफिकजामसेमिलेगीनिजात

बता दें कि उक्त दोनों चौक पर कमोबेश हर दिन खासकर शाम के समय लंबा जाम लगता है। कई बार तो जल्दबाजी में वाहन निकालने के चक्कर में हादसा भी हो चुका है। उक्त दोनों जगहों पर ग्रेड सेपरेटर बनने से लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। साथ ही रायपुर से दुर्ग-भिलाई तक लगने वाले समय की भी बचत होगी।

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Bhilai News: रायपुर से भिलाई-दुर्ग के बीच जाम से मिलेगी मुक्ति, ट्रैफिक होगा फास्ट
