बड़ी खुशखबरी! अब नहीं गिरेगा भू-जल स्तर, यहां बनेंगे 7 हाईटेक इंजेक्शन वेल, एक यूनिट पर 6.22 लाख रुपए खर्च

सूडा के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने नगर निगम आयुक्त को पत्र भेजकर तीन दिनों के भीतर इंजेक्शन वेल स्थापना के लिए स्थल चयन सहित प्रस्ताव भेजने को कहा है। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि चयनित स्थल पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए तथा वहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा जल का भराव संभव हो। प्रस्ताव के साथ एमआईसी का संकल्प संलग्न करना भी अनिवार्य किया गया है।