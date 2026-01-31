Traffic Police हुई सख्त! शहर के इन 7 प्रमुख चौराहों पर रहेगी पैनी नजर, लापरवाही पड़ेगी भारी

डीआईजी व एसएसपी विजय अग्रवाल ने एएसपी शहर सुखनंदन राठौर और ट्रैफिक एएसपी ऋचा मिश्रा के साथ प्रमुख चौराहों का निरीक्षण किया। ट्रैफिक पुलिस बीट के लिए राजेन्द्र प्रसाद चौक, डीपीएस चौक, सेक्टर-10 रेल चौक, मुर्गा चौक, पावर हाउस चौक, घड़ी चौक और जुनवानी पेट्रोल पंप चौक को चिह्नित किया गया है। प्रत्येक चौक पर एक एएसआई और आठ जवानों की तैनाती की जाएगी। तैनात पुलिसकर्मी बिना हेलमेट दोपहिया और बिना सीट बेल्ट चारपहिया वाहन चालकों पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। इससे ट्रैफिक नियंत्रण के साथ-साथ दुर्घटनाओं में कमी लाने की उम्मीद है।