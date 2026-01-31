31 जनवरी 2026,

शनिवार

भिलाई

Traffic Police हुई सख्त! शहर के इन 7 प्रमुख चौराहों पर रहेगी पैनी नजर, लापरवाही पड़ेगी भारी

CG Traffic Police: यातायात नियमों को लेकर लापरवाही बरतने वालों की अब खैर नहीं। भिलाई पुलिस अब व्यवस्था सुधारने के लिए नई पहल की है…

Google source verification

भिलाई

image

Chandu Nirmalkar

Jan 31, 2026

Traffic Police chhattisgarh

सड़क पर वाहन चेकिंग करती ट्रैफिक पुलिस (फाइल फोटो- पत्रिका)

CG Traffic Police: शहर की यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए उप महानिरीक्षक एवं एसएसपी विजय अग्रवाल ने नई पहल की है। इसके तहत शहर के सात प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस बीट स्थापित की जाएगी, जहां सुबह से रात तक पुलिसकर्मियों की स्थायी तैनाती रहेगी। अब बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

CG Traffic Police: अफसरों ने किया निरीक्षण

डीआईजी व एसएसपी विजय अग्रवाल ने एएसपी शहर सुखनंदन राठौर और ट्रैफिक एएसपी ऋचा मिश्रा के साथ प्रमुख चौराहों का निरीक्षण किया। ट्रैफिक पुलिस बीट के लिए राजेन्द्र प्रसाद चौक, डीपीएस चौक, सेक्टर-10 रेल चौक, मुर्गा चौक, पावर हाउस चौक, घड़ी चौक और जुनवानी पेट्रोल पंप चौक को चिह्नित किया गया है। प्रत्येक चौक पर एक एएसआई और आठ जवानों की तैनाती की जाएगी। तैनात पुलिसकर्मी बिना हेलमेट दोपहिया और बिना सीट बेल्ट चारपहिया वाहन चालकों पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। इससे ट्रैफिक नियंत्रण के साथ-साथ दुर्घटनाओं में कमी लाने की उम्मीद है।

बीट प्रणाली से जाम और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण

ट्रैफिक एएसपी ऋचा मिश्रा ने बताया कि अब तक अलग-अलग स्थानों पर बल को बार-बार तैनात करने में समय और संसाधन खर्च होते थे। नई बीट प्रणाली से एक ही स्थान पर लगातार निगरानी संभव होगी, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति पर तुरंत नियंत्रण किया जा सकेगा।

नागरिकों ने पहल का किया स्वागत

वृंदानगर निवासी व्यापारी रजत साह ने कहा कि यदि चौराहों पर लगातार पुलिस तैनात रहेगी तो यातायात नियमों का पालन बढ़ेगा और सडक़ पर अनुशासन कायम होगा। आपात स्थिति में भी तुरंत पुलिस सहायता मिल सकेगी।

चालान के डर से बढ़ेगा नियमों का पालन

एएसपी सुखनंदन राठौर ने कहा कि चौराहों पर पुलिस की स्थायी मौजूदगी से लोगों में यातायात नियमों के प्रति अनुशासन आएगा। चालानी कार्रवाई के भय से हेलमेट और सीट बेल्ट का पालन बढ़ेगा, जिससे सडक़ दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा।

अपराधियों पर भी रहेगी नजर

सेवानिवृत्त ट्रैफिक अधिकारियों के अनुसार, ट्रैफिक पुलिस बीट के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी। नियमित पुलिस मौजूदगी से अपराधी तत्वों में भय रहेगा और आपराधिक घटनाओं में स्वाभाविक कमी आएगी।

डीआईजी व एसएसपी, विजय अग्रवाल ने कहा कि ट्विन सिटी के प्रमुख चौराहों का निरीक्षण किया गया है, जहां ट्रैफिक पुलिस बीट स्थापित की जाएगी। यदि यह व्यवस्था सफल रहती है तो अन्य चौराहों पर भी इसका विस्तार किया जाएगा। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है।

Published on:

31 Jan 2026 05:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Traffic Police हुई सख्त! शहर के इन 7 प्रमुख चौराहों पर रहेगी पैनी नजर, लापरवाही पड़ेगी भारी
