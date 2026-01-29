29 जनवरी 2026,

गुरुवार

भिलाई

Bhilai News: पुलिस लाइन ग्राउंड में एयर बलून अचानक फटा, दो बच्चों समेत बचाने गई मां भी झुलसी

Bhilai News: आकाश में उड़ रहा एयर बलून हवा कम होने की वजह से धीरे-धीरे नीचे आ रहा था। इसी दौरान बलून को पकड़ने के लिए दो बच्चे आगे बढ़े, तभी बलून में आग लग गई और दोनों बच्चे झुलस गए।

भिलाई

image

Love Sonkar

Jan 29, 2026

Massive Fire In Cloth Shop

Bhilai News: भिलाई में सिविक सेंटर के समीप पुलिस लाइन ग्राउंड में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत ट्रैफिक अवेयरनेस कार्यक्रम के लिए लगाया गया एयर बलून अचानक फट गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। यह मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र का है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आकाश में उड़ रहा एयर बलून हवा कम होने की वजह से धीरे-धीरे नीचे आ रहा था। इसी दौरान बलून को पकड़ने के लिए दो बच्चे आगे बढ़े, तभी बलून में आग लग गई और दोनों बच्चे झुलस गए। बच्चों को बचाने के प्रयास में उनकी मां भी आग की चपेट में आकर झुलस गई।बताया जा रहा है कि जमीन के पास आते ही एयर बलून में जोरदार धमाका हुआ।

हादसे के तुरंत बाद घायलों को भिलाई के सेक्टर-9 अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्चों का इलाज बर्न यूनिट में जारी है। मां को भी प्राथमिक उपचार के बाद भर्ती किया गया है।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और एयर बलून संचालन से जुड़े इंतजामों की भी पड़ताल की जा रही है।

29 Jan 2026 03:26 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Bhilai News: पुलिस लाइन ग्राउंड में एयर बलून अचानक फटा, दो बच्चों समेत बचाने गई मां भी झुलसी
