Bhilai News: पुलिस लाइन ग्राउंड में एयर बलून अचानक फटा, दो बच्चों समेत बचाने गई मां भी झुलसी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आकाश में उड़ रहा एयर बलून हवा कम होने की वजह से धीरे-धीरे नीचे आ रहा था। इसी दौरान बलून को पकड़ने के लिए दो बच्चे आगे बढ़े, तभी बलून में आग लग गई और दोनों बच्चे झुलस गए। बच्चों को बचाने के प्रयास में उनकी मां भी आग की चपेट में आकर झुलस गई।बताया जा रहा है कि जमीन के पास आते ही एयर बलून में जोरदार धमाका हुआ।