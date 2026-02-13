15 से 26 फरवरी तक बंद रहेगा भिलाई का यह फाटक, इन वैकल्पिक मार्गों से करें आवागमन, रेलवे ने जारी की एडवाइजरी

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों और स्थानीय नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का आग्रह किया है। रायपुर की दिशा में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित समपार क्रमांक 429 (परसदा गेट) से आवागमन किया जा सकता है। वहीं दुर्ग की ओर लगभग 2.5 किलोमीटर दूर स्थित समपार क्रमांक 436 (उरला गेट) पर पहले से अंडरब्रिज निर्मित है, जिसका उपयोग यातायात के लिए किया जा सकता है।