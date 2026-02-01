नक्सल प्रभावित युवाओं को मुख्यधारा से जोडऩे की पहल, दंतेवाड़ा में बनेगा ट्राइबल रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क

पहले चरण में पढ़ाई छोड़ चुके या अनुभवहीन युवाओं की पहचान कर उन्हें बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद खनन, मशीन संचालन व मरम्मत, सुरक्षा मानक, सौर ऊर्जा संयंत्र, कंप्यूटर संचालन, कृषि एवं वनोपज प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण संचालित होगा। महिलाओं के लिए सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग और समूह आधारित लघु उद्यम प्रशिक्षण भी शामिल रहेगा। पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किए जाएंगे कि प्रशिक्षण सीधे रोजगार से जुड़ा हो। क्षेत्र में कार्यरत एनएमडीसी जैसी कंपनियों की आवश्यकताओं के अनुरूप युवाओं को तैयार कर उन्हें रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाएगा।