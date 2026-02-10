Bhilai News: भिलाई में दिल दहला देने वाला हादसा, खुले कुएं में गिरकर डूबने से मासूम की मौत

Bhilai News: भिलाई जुनवानी खम्हरिया क्षेत्र में घर के ब्यारा में स्थित खुले कुएं में डूबने से ढाई साल के मासूम ईशान की मौत हो गई। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार सुबह करीब 11 बजे ईशान घर के दरवाजे तक पहुंच गया।