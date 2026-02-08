8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

राजनीतिक रसूख भी नहीं बचा सका दुष्कर्म आरोपी को, दीवार फांदकर भागने की कोशिश नाकाम, गोरखपुर से गिरफ्तारी

Crime News: नाबालिग से दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार टाइमकीपर कृपाशंकर कश्यप उर्फ राजू (58) को दुर्ग पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Feb 08, 2026

गिरफ्तार। पत्रिका फाइल फोटो

गिरफ्तार। पत्रिका फाइल फोटो

Crime News: नाबालिग से दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार टाइमकीपर कृपाशंकर कश्यप उर्फ राजू (58) को दुर्ग पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपने पैतृक गांव में राजनीतिक रसूख के भरोसे छिपा हुआ था, लेकिन पुलिस दबिश के दौरान उसकी यह रणनीति भी नाकाम रही।

तड़के करीब पांच बजे गरदहा थाना क्षेत्र में दबिश के दौरान पुलिस को देखते ही आरोपी दीवार फांदकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन चारों ओर से घेराबंदी कर पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

फरारी पड़ी भारी, रेलवे ने ठेका किया रद्द

फरार आरोपी संजय पंडित रेलवे का ठेकेदार है। राजनांदगांव-डोंगरगढ़ तथा भिलाई-दुर्ग लिंक ब्लॉक स्टेशन के बीच चौथी ब्रॉडगेज लाइन के विद्युतीकरण कार्य कर रहा था। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के बाद रेलवे प्रशासन ने कार्य आदेश को निरस्त कर दिया।

दो आरोपी अब भी फरार, तलाश तेज

पुलिस के अनुसार, इस प्रकरण में शामिल आरोपी बी.एन. पांडेय और ठेकेदार संजय पंडित अभी फरार हैं। दोनों की तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। इस मामले में पहले से गिरफ्तार आरोपी विजय स्वाइन, अनिल चौधरी, गोविंद सिंह नागवंशी न्यायिक हिरासत में हैं।

आरोपियों की संपत्ति की भी होगी जांच

पुलिस ने बताया कि आरोपियों की भूमिका और उनके कृत्यों की गहन जांच की जा रही है। मुख्य आरोपी कृपाशंकर कश्यप सहित अन्य आरोपियों की चल-अचल संपत्ति की भी जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

31 जनवरी से था फरार

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि सेक्टर-5, सड़क-9, मकान क्रमांक-5 (ए) निवासी आरोपी कृपाशंकर कश्यप 31 जनवरी से फरार था। जांच के दौरान उसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बड़हलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राम लखनपार में मिली। डीआईजी विजय अग्रवाल के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थानीय थाना पुलिस के सहयोग से दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार किया।

आरोपी कृपाशंकर कश्यप को गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। दो आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। फरार ठेकेदार संजय पंडित के रेलवे अनुबंध को निरस्त कराने के लिए पत्राचार किया गया था, जिस पर रेलवे ने कार्रवाई की है। - विजय अग्रवाल, डीआईजी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 02:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / राजनीतिक रसूख भी नहीं बचा सका दुष्कर्म आरोपी को, दीवार फांदकर भागने की कोशिश नाकाम, गोरखपुर से गिरफ्तारी

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

दुर्ग का ‘दिल्ली दरवाजा’… 116 साल पुरानी ऐतिहासिक विरासत बदहाली का शिकार, आखिर क्यों जर्जर होता जा रहा हिंदी भवन?

दुर्ग का ‘दिल्ली दरवाजा’ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

CG News: 1.99 लाख लोगों का राशन खतरे में! 28 फरवरी तक नहीं कराया ये काम तो… जानें पूरी जानकारी

ई-केवाईसी ( File Photo - Patrika )
भिलाई

CG News: छत्तीसगढ़ में दोहरी सौगात! CM साय की बैठक में 72 करोड़ के कार्य मंजूर, आईटी पार्क पर भी बड़ा फैसला

पिछड़ा वर्ग विकास को मंजूरी (photo source- Patrika)
भिलाई

सीएसवीटीयू में जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया, CM साय के निर्देश… यूटीडी के 27 पदों पर होगी नियुक्ति

सीएसवीटीयू में अटकी भर्तियों को हरी झंडी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

Bhilai News: रायपुर से भिलाई-दुर्ग के बीच जाम से मिलेगी मुक्ति, ट्रैफिक होगा फास्ट

भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.