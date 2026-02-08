राजनीतिक रसूख भी नहीं बचा सका दुष्कर्म आरोपी को, दीवार फांदकर भागने की कोशिश नाकाम, गोरखपुर से गिरफ्तारी

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि सेक्टर-5, सड़क-9, मकान क्रमांक-5 (ए) निवासी आरोपी कृपाशंकर कश्यप 31 जनवरी से फरार था। जांच के दौरान उसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बड़हलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राम लखनपार में मिली। डीआईजी विजय अग्रवाल के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थानीय थाना पुलिस के सहयोग से दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार किया।