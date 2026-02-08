दुर्ग का ‘दिल्ली दरवाजा’… 116 साल पुरानी ऐतिहासिक विरासत बदहाली का शिकार, आखिर क्यों जर्जर होता जा रहा हिंदी भवन?

CG News: दुर्ग शहर की ऐतिहासिक धरोहर और 116 वर्ष पुरानी विरासत हिंदी भवन देखरेख के अभाव में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। दुर्ग का ‘दिल्ली दरवाजा’ कहलाने वाला ब्रिटिश कालीन यह भवन वर्षों से प्रशासनिक अनदेखी का शिकार है। सुरक्षा और नियमित रखरखाव के अभाव में इमारत की हालत लगातार जर्जर होती जा रही है। विडम्बना यह है कि प्रशासन आवश्यकता पडऩे पर इस भवन का उपयोग तो करता है, लेकिन काम पूरा होते ही इसे फिर उपेक्षा के हाल में छोड़ दिया जाता है।