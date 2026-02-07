CG News: 1.99 लाख लोगों का राशन खतरे में! 28 फरवरी तक नहीं कराया ये काम तो… जानें पूरी जानकारी

खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया ने बताया कि सभी राशन दुकानों में संचालित ई-पास मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा जारी ‘मेरा ई-केवाईसी’ ऐप के माध्यम से भी ई-केवाईसी कराई जा सकती है। इसके लिए एंड्रॉयड मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से एप डाउनलोड कर राज्य का चयन, आधार नंबर दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से फेस ई-केवाईसी की जा सकती है। उन्होंने राशनकार्डधारकों से अपील की है कि जिन सदस्यों का ई-केवाईसी शेष है, वे समीपस्थ शासकीय उचित मूल्य दुकान या ‘मेरा ई-केवाईसी’ ऐप के माध्यम से समय-सीमा के भीतर ई-केवाईसी अवश्य कराएं।