साड़ी पहनकर कामवाली ने डाला WhatsApp स्टेटस! पुलिस महकमे में मच गई खलबली, हुई गिरफ्तार

एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि क्रिकेट स्टेडियम के सामने पद्मनाभपुर निवासी राहुल जैन ने पद्मनाभपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। घर की अलमारी से सोने-हीरे के आभूषण और साड़ी गायब थी। कुछ दिन पहले ही घर में काम करने वाली महिला ने अचानक काम छोड़ दिया था। एसएचओ राजकुमार लहरे ने धारा 331(4) व 305(1) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। डीआईजी विजय अग्रवाल के निर्देश पर थाना और एसीसीयू की टीम गठित की गई। तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना पर स्टेशन मरोदा निवासी कविता देशलहरे (36) को हिरासत में लिया गया।