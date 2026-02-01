सफाई कर्मचारी की बेटी से गैंगरेप, 7 साल तक कई बार मिटाई हवस, दो गिरफ्तार, 4 की तलाश जारी

एएसपी मणिशंकर चंद्रा के अनुसार, 30 जनवरी को पीड़िता अपनी मां के साथ थाने पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की मां एक कार्यालय में सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत है। पीड़िता कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। शिकायत में बताया गया कि एक सरकारी विभाग के कुछ कर्मचारियों ने उसे विभाग में नौकरी लगाने का झांसा दिया। इसी दौरान उसे अलग-अलग स्थानों पर बुलाकर आरोपियों ने सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया। आरोप है कि इस पूरे मामले में सांसद कार्यालय में शासकीय विभाग से अटैच रहे एक कर्मचारी और एक निजी होटल का मैनेजर भी शामिल रहा। पुलिस के अनुसार, यह अपराध अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2025 के बीच किया गया। प्रारंभिक जांच के बाद तत्काल जुर्म दर्ज कर कार्रवाई की गई।