Bhilai News: बीएसपी हादसा केस में बड़ा मोड़, 304-ए हटाकर 304 में चलेगा मुकदमा, जानें क्या है पूरा मामला

25 अप्रैल 2023 को दोपहर करीब 3.15 बजे बीएसपी के एसएमएस-2 स्थित कंटीन्यूअस कास्टिंग नंबर-6 में पाइप शिफ्टिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान पास में चल रहे वेल्डिंग कार्य की चिंगारी ठेका श्रमिक रणजीत सिंह के जूते में गिर गई। ऑक्सीजन सप्लाई उसी क्षेत्र में होने से आग तेजी से फैली और रणजीत सिंह गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें सेक्टर-9 अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 9 मई 202३ को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें बचाने के प्रयास में सुपरवाइजर अमित कुमार भी गंभीर रूप से झुलस गए थे।