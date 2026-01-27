भिलाई में बदमाशों का तांडव, पेप्सी के सेल्स मैनेजर समेत 5 लोगों को लाठी-डंडे, कुर्सी और ईंट से पीटा… इस बात पर हुआ था विवाद

Crime (प्रतीकात्मक तस्वीर)
CG Crime News: छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में एक बार फिर कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। वैशाली नगर थाना क्षेत्र के सुंदरनगर इलाके में देर रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। 4 से 5 युवकों ने पेप्सी कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर सहित कई लोगों पर लाठी-डंडों, कुर्सियों, ईंट-पत्थरों और लात-घूंसों से बेरहमी से हमला कर दिया। इस घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है।
हमले में एरिया सेल्स मैनेजर रवि रंजन (42) समेत कुल 5 लोग घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल रवि रंजन के सिर पर डंडे से वार किया गया, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े। इसके बावजूद हमलावरों ने उन पर कुर्सी से लगातार कई वार किए। पीड़ित की शिकायत पर वैशाली नगर पुलिस ने मोनू, अभिषेक और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है।
पीड़ित रवि रंजन ने बताया कि वे 25 जनवरी की रात करीब 9:15 बजे भिलाई के शास्त्री चौक कैम्प-1 स्थित डिस्ट्रीब्यूटर अंकित यादव के गोदाम में मौजूद थे। उनके साथ दीपक शर्मा, अभिलाष पुरोहित, अमित गुप्ता और शिव कुमार साहू भी थे। सभी लोग कंपनी से जुड़े कार्यों पर चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान गोदाम के पास कुछ युवक पार्टी कर रहे थे, जहां आपसी झगड़ा और गाली-गलौज शुरू हो गई। शोर-शराबे से परेशान होकर गोदाम के बाहर लगी लाइट बंद कर दी गई। इससे नाराज होकर पार्टी कर रहे युवक भड़क गए और गालियां देने लगे।
कुछ देर बाद मोनू और अभिषेक नाम के युवक अपने अन्य साथियों के साथ दोबारा लौटे और जान से मारने की धमकी देते हुए डंडा और चाकू लेकर हमला कर दिया। हमलावरों ने ईंट-पत्थरों से भी हमला किया।
जान बचाने के लिए सभी लोग पास के ऑफिस में भागकर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन आरोपियों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी की। इसके बाद बदमाशों ने बाहर खड़ी बोलेरो पिकअप का शीशा तोड़ दिया, दीपक शर्मा की बुलेट बाइक की वाइजर तोड़ी और चाबी निकाल ली। इतना ही नहीं, गोदाम के बाहर लगा बिजली मीटर भी क्षतिग्रस्त कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
