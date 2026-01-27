भिलाई में बदमाशों का तांडव, पेप्सी के सेल्स मैनेजर समेत 5 लोगों को लाठी-डंडे, कुर्सी और ईंट से पीटा… इस बात पर हुआ था विवाद

पीड़ित रवि रंजन ने बताया कि वे 25 जनवरी की रात करीब 9:15 बजे भिलाई के शास्त्री चौक कैम्प-1 स्थित डिस्ट्रीब्यूटर अंकित यादव के गोदाम में मौजूद थे। उनके साथ दीपक शर्मा, अभिलाष पुरोहित, अमित गुप्ता और शिव कुमार साहू भी थे। सभी लोग कंपनी से जुड़े कार्यों पर चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान गोदाम के पास कुछ युवक पार्टी कर रहे थे, जहां आपसी झगड़ा और गाली-गलौज शुरू हो गई। शोर-शराबे से परेशान होकर गोदाम के बाहर लगी लाइट बंद कर दी गई। इससे नाराज होकर पार्टी कर रहे युवक भड़क गए और गालियां देने लगे।