CG News: सरकारी नौकरी लगाने का दिया झांसा, 20 लाख रुपये की कर दी ठगी

शिकायत में बताया गया कि आरोपी विकास चंद्राकर ने उसे शासकीय चिकित्सक की नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया और इसी आधार पर मई 2023 में उससे 20 लाख रुपये प्राप्त किए। लंबे समय तक इंतजार के बावजूद न तो नौकरी लगी और न ही पूरी राशि वापस की गई। शिकायत की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की पतासाजी कर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने डॉक्टर की सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर प्रार्थी से 20 लाख रुपये लिए थे। बाद में नौकरी नहीं लगने पर आरोपी ने प्रार्थी और उसकी पत्नी के बैंक खातों में अलग-अलग किश्तों में 8 लाख रुपये वापस किए।