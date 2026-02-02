2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

छत्तीसगढ़ के इस जिले में टीबी से 100 मौतें, स्वास्थ्य विभाग में मची खलबली, डेथ ऑडिट का आदेश

Bhilai News: शुरुआती आकलन में सबसे बड़ी वजह जागरूकता की कमी, समय पर दवा का सेवन न करना, साथ ही शराब और धूम्रपान जैसी आदतें सामने आ रही हैं

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Chandu Nirmalkar

Feb 02, 2026

TB paitain death, Bhilai news

भिलाई में टीबी से 100 मरीजों की मौतें ( Photo - AI )

Bhilai News: अब्दुल सलाम. भिलाई में वर्ष 2024-25 के दौरान क्षय रोग (टीबी) से करीब 100 मरीजों की मौत हुई है। अब स्वास्थ्य विभाग इन मौतों के कारणों को स्पष्ट करने के लिए टीबी डेथ ऑडिट कर रहा है। शुरुआती आकलन में सबसे बड़ी वजह जागरूकता की कमी, समय पर दवा का सेवन न करना, साथ ही शराब और धूम्रपान जैसी आदतें सामने आ रही हैं। केंद्र सरकार के टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए केवल कागजी कार्यवाही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस क्रियान्वयन की जरूरत बताई जा रही है।

Bhilai News: मरीज की पहचान में देरी बनी घातक

डेथ ऑडिट के दौरान यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि कई मामलों में टीबी मरीजों की पहचान देर से हुई। शुरुआती लक्षणों को गंभीरता से नहीं लेने और समय पर जांच न होने के कारण बीमारी गंभीर अवस्था में पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग के पास दवा लेने के बाद मरीज का डाटा उपलब्ध होने के बावजूद यह सवाल उठ रहा है कि इलाज के दौरान मरीजों की मौत क्यों हो रही है।

यहां सुधार की जरूरत

बलगम जांच के लिए भेजे जाने वाले सैंपल की गुणवत्ता सुधारी जाए।
टीबी दवाओं की निरंतर और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो।
मरीजों और परिजनों की काउंसलिंग व जागरूकता बढ़ाई जाए, ताकि वे इलाज अधूरा न छोड़ें।
जांच प्रणाली बदली, लेकिन चुनौतियां बरकरार
टीबी की पारंपरिक माइक्रोस्कोपी (बलगम जांच) अब बंद कर दी गई है। इसकी जगह सीबी-नैट मशीन से जांच की जा रही है, जिसमें स्पूटम के जरिए बैक्टीरिया लोड की पहचान होती है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार बलगम की गुणवत्ता खराब होने से रिपोर्ट प्रभावित हो जाती है। इसका असर जांच पर पड़ता है। मरीज को दवाइयों का सही लाभ नहीं मिल पाता।

बजट की कमी से जमीनी अमल कमजोर

शासन ने बलगम जांच के लिए मरीजों से सैंपल लाने-ले जाने के लिए रनर सिस्टम लागू किया है, लेकिन प्रति किलोमीटर चार रुपए भुगतान की व्यवस्था बजट अभाव में प्रभावी नहीं हो पा रही। जिले में पाटन, झीट, सेक्टर-9, शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सुपेला, धमधा और निकुम में सीबी-नैट मशीनें स्थापित हैं।

दवा का पूरा सेवन हुआ या नहीं, जांच जरूरी

ऑडिट में यह भी देखा जा रहा है कि-
मरीज ने दवा पूरी अवधि तक ली या बीच में छोड़ दी
दवा समय पर मरीज तक पहुंची या नहीं
दवा पहुंचाने वाला रनर सक्रिय था या नहीं
दवाओं का शरीर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ा
हर एक मौत की अलग-अलग जांच की जा रही है, ताकि यह
स्पष्ट हो सके कि इलाज के बावजूद जान क्यों गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Feb 2026 06:31 pm

Published on:

02 Feb 2026 06:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / छत्तीसगढ़ के इस जिले में टीबी से 100 मौतें, स्वास्थ्य विभाग में मची खलबली, डेथ ऑडिट का आदेश
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

साड़ी पहनकर कामवाली ने डाला WhatsApp स्टेटस! पुलिस महकमे में मच गई खलबली, हुई गिरफ्तार

Bhilai crime news
भिलाई

बड़ी खुशखबरी! अब नहीं गिरेगा भू-जल स्तर, यहां बनेंगे 7 हाईटेक इंजेक्शन वेल, एक यूनिट पर 6.22 लाख रुपए खर्च

यहां बनेंगे सात हाईटेक इंजेक्शन वेल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

सफाई कर्मचारी की बेटी से गैंगरेप, 7 साल तक कई बार मिटाई हवस, दो गिरफ्तार, 4 की तलाश जारी

Rape case
भिलाई

छत्तीसगढ़ के किसानों के खातों में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर, साय सरकार ने दी बड़ी राहत

Farmer
भिलाई

Traffic Police हुई सख्त! शहर के इन 7 प्रमुख चौराहों पर रहेगी पैनी नजर, लापरवाही पड़ेगी भारी

Traffic Police chhattisgarh
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.