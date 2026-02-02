छत्तीसगढ़ के इस जिले में टीबी से 100 मौतें, स्वास्थ्य विभाग में मची खलबली, डेथ ऑडिट का आदेश

बलगम जांच के लिए भेजे जाने वाले सैंपल की गुणवत्ता सुधारी जाए।

टीबी दवाओं की निरंतर और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो।

मरीजों और परिजनों की काउंसलिंग व जागरूकता बढ़ाई जाए, ताकि वे इलाज अधूरा न छोड़ें।

जांच प्रणाली बदली, लेकिन चुनौतियां बरकरार

टीबी की पारंपरिक माइक्रोस्कोपी (बलगम जांच) अब बंद कर दी गई है। इसकी जगह सीबी-नैट मशीन से जांच की जा रही है, जिसमें स्पूटम के जरिए बैक्टीरिया लोड की पहचान होती है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार बलगम की गुणवत्ता खराब होने से रिपोर्ट प्रभावित हो जाती है। इसका असर जांच पर पड़ता है। मरीज को दवाइयों का सही लाभ नहीं मिल पाता।