Bank Fraud: बैंक खाता किराए पर देकर फंसा युवक, ठगों ने किया 8.12 लाख का साइबर फ्रॉड

Bank Fraud: दुर्ग जिले के सुपेला थाना इलाके में एक युवक ने बैंक अकाउंट खोलकर उसे साइबर जालसाजों को किराए पर दे दिया। जालसाजों ने उसी अकाउंट में ₹8.12 लाख ट्रांसफर कर लिए। अब गृह मंत्रालय द्वारा संचालित कोऑर्डिनेशन पोर्टल से मिले एक्नॉलेजमेंट नंबर के जरिए म्यूल अकाउंट की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है।