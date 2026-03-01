‘12वीं फेल’ अभिनेता विक्रांत मैसी बोले- दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, भिलाई भी बन सकता है अगला मुखर्जी नगर

Bhilai News: फिल्म 12वीं फेल से सिविल सेवा की तैयारी करने वाले युवाओं के संघर्ष को पर्दे पर उतारने वाले बॉलीवुड अभिनेता विक्रांत मैसी ने कहा कि अगर छोटे शहरों में भी दिल्ली जैसा माहौल और बेहतर कोचिंग उपलब्ध हो जाए तो छात्रों को मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही संसाधन और माहौल मिले तो भिलाई भी आईएएस की तैयारी के लिए अगला मुखर्जी नगर बन सकता है।