14 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

‘12वीं फेल’ अभिनेता विक्रांत मैसी बोले- दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, भिलाई भी बन सकता है अगला मुखर्जी नगर

Bollywood actor Vikrant Massey: फिल्म 12वीं फेल से सिविल सेवा की तैयारी करने वाले युवाओं के संघर्ष को पर्दे पर उतारने वाले बॉलीवुड अभिनेता विक्रांत मैसी ने कहा कि अगर छोटे शहरों में भी दिल्ली जैसा माहौल और बेहतर कोचिंग उपलब्ध हो जाए तो छात्रों को मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Mar 14, 2026

भिलाई भी बन सकता है अगला मुखर्जी नगर- मैसी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

भिलाई भी बन सकता है अगला मुखर्जी नगर- मैसी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Bhilai News: फिल्म 12वीं फेल से सिविल सेवा की तैयारी करने वाले युवाओं के संघर्ष को पर्दे पर उतारने वाले बॉलीवुड अभिनेता विक्रांत मैसी ने कहा कि अगर छोटे शहरों में भी दिल्ली जैसा माहौल और बेहतर कोचिंग उपलब्ध हो जाए तो छात्रों को मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही संसाधन और माहौल मिले तो भिलाई भी आईएएस की तैयारी के लिए अगला मुखर्जी नगर बन सकता है।

छोटे शहरों के छात्रों को दिया आत्मविश्वास का संदेश

विक्रांत मैसी शुक्रवार को रूंगटा इंटरनेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी में आयोजित रूंगटा आईएएस अकादमी के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी आईपीएस आरके विज विशिष्ट अतिथि रहे। दोनों अतिथियों ने अकादमी के लिए बनाए गए ऑडियो-विजुअल स्टूडियो का उद्घाटन किया और यूनिवर्सिटी के फिल्म एवं मीडिया विभाग के नए फिल्म सेट का लोकार्पण किया।

विक्रांत ने बताया कि फिल्म 12वीं फेल की तैयारी के दौरान उन्होंने दिल्ली के मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में समय बिताया था। वहां सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के जीवन को करीब से समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कई बार वे सडक़ किनारे खड़े होकर नाश्ता करते थे, ताकि उस माहौल को महसूस कर सकें और अपने किरदार को बेहतर तरीके से जी सकें।

मेहनत और नियमित अध्ययन से सफलता

कार्यक्रम में पूर्व डीजीपी आरके विज ने भी छात्रों से अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि उनके समय में न कंप्यूटर थे और न मोबाइल फोन, पढ़ाई का मुख्य आधार केवल किताबें थीं। उन्होंने छात्रों को रोजाना अखबार पढ़ने की आदत डालने और स्टडी ग्रुप बनाकर तैयारी करने की सलाह दी।

इस अवसर पर बताया गया कि रूंगटा आईएएस अकादमी में देश की प्रमुख कोचिंग संस्थाओं की फैकल्टी द्वारा ऑफलाइन कक्षाएं ली जाएंगी। यहां छात्रों को स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, इंटरव्यू प्रिपरेशन और करंट अफेयर्स विश्लेषण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही तीन वर्षीय यूपीएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम और 10 महीने का विशेष यूपीएससी कोर्स भी शुरू किया गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Mar 2026 08:09 pm

Published on:

14 Mar 2026 08:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / ‘12वीं फेल’ अभिनेता विक्रांत मैसी बोले- दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, भिलाई भी बन सकता है अगला मुखर्जी नगर

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

मौसम का बदलेगा मिजाज… गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के आसार, 40–50 किमी रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं

Rain Alert
भिलाई

CG News: बीएसपी की जमीन पर बिना एनओसी बनी 2.77 करोड़ की लाइब्रेरी, नगर निगम नोटिस के बावजूद चुप

बीएसपी की जमीन पर बिना एनओसी बन गई 2.77 करोड़ की लाइब्रेरी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

CG Opium: दुर्ग अफीम कांड: कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू निलंबित, दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

CG Opium farming in durg
भिलाई

Electricity Bill: सबसे बड़ी राहत.. बिजली बिल का 72 करोड़ बकाया, मिलेगी छूट

CG Electricity Bill
भिलाई

CG Crime: भाजपा पार्षद पर तीन युवकों ने किया जानलेवा हमला, गंभीर हालत में भिलाई रेफर

CG Crime: भाजपा पार्षद पर तीन युवकों ने किया जानलेवा हमला, गंभीर हालत में भिलाई रेफर
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.