Weather Alert: छत्तीसगढ़ की ओर तेजी से बढ़ रहा नया सिस्टम, अगले 48 घंटों में बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट

आईडीएसपी दुर्ग के नोडल अधिकारी सीबीएस बंजारे और जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट रितीका सोनवानी ने बताया कि गर्मी से संबंधित बीमारियों में बेहोशी, मांसपेशियों में जकडऩ, सिर दर्द, अधिक पसीना, कमजोरी, चक्कर आना, सांस व दिल की धडकऩ तेज होना प्रमुख लक्षण हैं। विभाग ने सलाह दी है कि भीषण गर्मी में पर्याप्त पानी पिएं, ओआरएस व घर के बने नींबू पानी, छाछ का सेवन करें। तरबूज जैसे मौसमी फल व सब्जियां खाएं। ढीले, सूती व हल्के कपड़े पहनें और सिर को ढककर रखें।