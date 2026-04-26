जेल में बंद गुरमीत बाधवा पर एक और केस, मंत्री संग फोटो दिखाकर धमकी, अस्पताल से 20 लाख की उगाही का आरोप

आरोप है कि उसने 20 लाख रुपए की मांग करते हुए कहा कि रकम नहीं देने पर फर्जी शिकायतों और आरटीआई के जरिए कार्रवाई करवाई जाएगी। प्रबंधन का कहना है कि आरोपी पहले भी कई बार अस्पताल आकर कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार कर चुका है। जनवरी 2026 में भी उसने स्टाफ को धमकाया था और फर्जी मामलों में फंसाने की बात कही थी। इसके अलावा फोन के जरिए लगातार दबाव बनाकर पैसे की मांग की जाती रही।