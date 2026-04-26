NEET 2026 Guidelines: NEET एग्जाम को लेकर गाइडलाइन जारी, क्या ले जाएं, क्या नहीं- जानिए पूरी डिटेल

NEET एग्जाम को लेकर गाइडलाइन जारी (photo source- Patrika)
NEET 2026 Guidelines: तीन मई को आयोजित होने वाली देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस बार सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जिला समन्वयकों और केंद्र अधीक्षकों की बैठक लेकर साफ कर दिया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा की विश्वसनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी और जिम्मेदार व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस बार सभी परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सघन जांच की जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से प्रवेश से पहले मल्टी-लेयर चेकिंग की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अनुचित सामग्री या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर न ले जाई जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे रिपोर्टिंग समय से कम से कम दो घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें। यह समय इसलिए रखा गया है ताकि जांच प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताएं बिना किसी जल्दबाजी के पूरी हो सकें। निर्धारित समय के बाद आने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसलिए समय की पाबंदी बेहद जरूरी है।
परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव जैसे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा ज्योमेट्री बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, राइटिंग पैड, स्केल और इरेजर जैसी वस्तुएं भी ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
अभ्यर्थियों को यह भी ध्यान रखना होगा कि वे वॉलेट, हैंडबैग, बेल्ट, टोपी, बड़े चश्मे या किसी भी प्रकार के धातु के आभूषण पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इन नियमों का उद्देश्य परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और नकल-मुक्त बनाना है। प्रशासन का साफ संदेश है कि इस बार परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। पिछले वर्षों में सामने आए विवादों को देखते हुए इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।
अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड और पहचान पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें और नियमों का पालन करें। परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या लापरवाही से बचें, क्योंकि छोटी सी गलती भी परीक्षा में बैठने का मौका छीन सकती है।
NEET जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में सफलता के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि नियमों की सही जानकारी और उनका पालन भी उतना ही जरूरी है। प्रशासन की सख्ती का उद्देश्य अभ्यर्थियों के हित में एक निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि हर उम्मीदवार को उसकी मेहनत के आधार पर ही सफलता मिल सके।
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