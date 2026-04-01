Raipur Traffic: रायपुर वासियों को एमजी रोड-शारदा चौक के ट्रैैफिक से मिलेगी निजात, शहर से दूर बनेगा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट

Raipur Traffic: @अजय रघुवंशी। राजधानी में एमजी रोड से लेकर शारदा चौक तक रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। निगम ने बजट में शहर से बाहर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का प्लान तैयार किया है। शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इस कारोबारी इलाके से इलेक्ट्रॉनिक बाजार को बाहर शिफ्ट कर डूमरतराई में नया इलेक्ट्रॉनिक मार्केट विकसित किया जाएगा। इसके लिए निगम ने करीब ढाई एकड़ जमीन चिन्हित कर आरक्षित कर ली है, जहां आधुनिक सुविधाओं से लैस बिजनेस पार्क के तर्ज पर यह बाजार तैयार होगा।