छत्तीसगढ़ से निकला नया AI प्लेटफॉर्म, ChatGPT-Gemini को देगा टक्कर! जानें क्या है इसमें खास

Raipur AI Innovation: राआर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में अब छत्तीसगढ़ का नाम भी तेजी से उभरने लगा है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर और टेक एक्सपर्ट गौरव तिवारी ने दो साल की लंबी रिसर्च के बाद ‘GeminAI GT’ नाम का ऑल इन वन एआई प्लेटफॉर्म तैयार किया है। दावा किया जा रहा है कि यह छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा AI प्लेटफॉर्म है, जहां मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग, फोटो-वीडियो एन्हांसमेंट और हाई क्वालिटी इमेज जनरेशन जैसी कई सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। प्रो. तिवारी का कहना है कि आमतौर पर इन सभी कामों के लिए अलग-अलग सॉफ्टवेयर और विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनके बनाए प्लेटफॉर्म में यह सारी सुविधाएं एक साथ उपलब्ध होंगी।