रायपुर समेत इन 10 जिलों में बारिश का अलर्ट, कुछ ही देर में शुरू होगा आंधी-तूफान, IMD का ताजा अपडेट

Rain Alert: छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश इलाके तेज धूप और लू की चपेट में हैं। सुबह 10 बजे से ही कड़ी धूप लोगों को परेशान करने लगती है, जबकि दोपहर होते-होते गर्म हवाओं का असर और तेज हो जाता है। हालात ऐसे हैं कि देर शाम तक गर्मी से राहत नहीं मिल रही, वहीं रात में उमस लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने नई भविष्यवाणी जारी की है।