अचानक आया तूफान और उजड़ गया सुकमा! पेड़ गिरे, घरों की छतें उड़ीं और NH-30 हुआ जाम

Chhattisgarh weather update: सुकमा जिले में गुरुवार शाम करीब 5 बजे अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी-तूफान ने व्यापक तबाही मचा दी। तेज हवाओं और बारिश के साथ आए तूफान से जिलेभर में लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। कई स्थानों पर बड़े-बड़े पेड़ धराशायी हो गए, जबकि ग्रामीण इलाकों में अनेक मकानों की छतें उड़ गईं। कई परिवारों को पूरी रात खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़ी।