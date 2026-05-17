Banganapalli Mango: सुकमा बस स्टैंड पर लगेगा ‘आम मेला’, 18 मई से मिलेगा प्रीमियम बैंगनपल्ली आमों का स्वाद

Banganapalli Mango: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आम प्रेमियों के लिए इस गर्मी खास सौगात लेकर जिला प्रशासन सामने आया है। 18 मई से सुकमा बस स्टैंड पर ‘आम मेला’ आयोजित किया जा रहा है, जहां लोगों को प्रीमियम बैंगनपल्ली आमों का स्वाद चखने और खरीदने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि मेले में उपलब्ध होने वाले आम सीधे स्थानीय बागानों से लाए जाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं को ताजे, रसीले और खुशबूदार आम मिलेंगे।