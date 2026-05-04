घोर नक्सल प्रभावित इस गांव में जली विकास की पहली लौ, दशकों बाद 106 घरों में लौटी रोशनी, चेहरे पर दिखी खुशी

CG News: सुकमा जिले के कोंटा विकासखंड अंतर्गत घने जंगलों, पहाड़ों और दुर्गम रास्तों के बीच बसे पुसगुड़ा गांव में आखिरकार वर्षों बाद बिजली पहुंच गई है। यह वही घोर नक्सल प्रभावित गांव है, जो अब तक नक्शे पर तो मौजूद था, लेकिन विकास की रोशनी से कोसों दूर रहा। पहली बार जब गांव के घरों में बल्ब जले तो यह सिर्फ बिजली कनेक्शन नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन में बदलाव की नई शुरुआत बन गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर चेहरे पर खुशी और उम्मीद साफ झलक रही है।