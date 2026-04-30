मानक तेंदूपत्ते की खरीदी जारी! गैर-मानक अलग किए जा रहे, अब तक 35 हजार से अधिक बोरे का संग्रहण

वन विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इन क्षेत्रों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई गई है और आगामी एक सप्ताह के भीतर यहां भी तेंदूपत्ता संग्रहण और खरीदी कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दिया जाएगा, ताकि किसी भी संग्राहक को नुकसान न हो और सभी को निर्धारित समय पर इसका लाभ मिल सके।