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CRPF परिवार की बेटी बनी जिले की शान! 10 बोर्ड परीक्षा में 96.2% के साथ बनी सुकमा जिला टॉपर, रचा इतिहास

Sukma District Topper: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की छात्रा योहाना ने CBSE 10वीं में 96.2% अंक हासिल कर जिला टॉपर बनते हुए सीमित संसाधनों के बीच कड़ी मेहनत और मजबूत इरादों का शानदार उदाहरण पेश किया।

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Shradha Jaiswal

Apr 26, 2026

CRPF परिवार की बेटी बनी जिले की शान! 10 बोर्ड परीक्षा में 96.2% के साथ बनी सुकमा जिला टॉपर, रचा इतिहास(photo-patrika)

CRPF परिवार की बेटी बनी जिले की शान! 10 बोर्ड परीक्षा में 96.2% के साथ बनी सुकमा जिला टॉपर, रचा इतिहास(photo-patrika)

Sukma District Topper: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की एक दूरस्थ क्षेत्र की छात्रा योहाना ने अपनी मेहनत और लगन से ऐसा मुकाम हासिल किया है, जिसने पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित कर दिया है। CBSE कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में 96.2% अंक हासिल कर उन्होंने जिला टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया। सीमित संसाधनों और चुनौतीपूर्ण हालात के बावजूद यह उपलब्धि उनके मजबूत इरादों और आत्मविश्वास को दर्शाती है।

Sukma District Topper: दूरदराज स्कूल से हासिल की बड़ी उपलब्धि

योहाना ने जिस विद्यालय से पढ़ाई की, वह दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है, जहां सुविधाएं अपेक्षाकृत कम हैं। इसके बावजूद उन्होंने न केवल उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, बल्कि पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया मानक स्थापित किया। उनकी सफलता यह साबित करती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, तो संसाधनों की कमी भी बाधा नहीं बनती।

CRPF में सेवारत हैं माता-पिता

योहाना के माता-पिता Central Reserve Police Force में कार्यरत हैं। ऐसे में परिवार का अधिकतर समय ड्यूटी में गुजरता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बेटी को हर संभव सहयोग और प्रेरणा दी। योहाना की सफलता सुरक्षा बलों से जुड़े परिवारों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन गई है।

सफलता का मंत्र: अनुशासन और निरंतर अभ्यास

योहाना ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित पढ़ाई, अनुशासन और समय प्रबंधन को दिया। उन्होंने बताया कि रोजाना निर्धारित समय पर पढ़ाई करना, कठिन विषयों पर विशेष ध्यान देना और लगातार अभ्यास करना उनकी तैयारी का मुख्य हिस्सा रहा। साथ ही उन्होंने शिक्षकों के मार्गदर्शन को भी अपनी सफलता में महत्वपूर्ण बताया।

अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा

योहाना की उपलब्धि न केवल उनके परिवार और स्कूल के लिए, बल्कि पूरे जिले के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन गई है। सीमित संसाधनों के बावजूद बड़ी सफलता हासिल कर उन्होंने यह संदेश दिया है कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है।

जिले में खुशी का माहौल

योहाना के टॉपर बनने की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। स्कूल प्रबंधन, शिक्षक और स्थानीय लोग उनकी इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं।

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Updated on:

26 Apr 2026 09:26 am

Published on:

26 Apr 2026 09:25 am

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / CRPF परिवार की बेटी बनी जिले की शान! 10 बोर्ड परीक्षा में 96.2% के साथ बनी सुकमा जिला टॉपर, रचा इतिहास

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