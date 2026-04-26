CRPF परिवार की बेटी बनी जिले की शान! 10 बोर्ड परीक्षा में 96.2% के साथ बनी सुकमा जिला टॉपर, रचा इतिहास

Sukma District Topper: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की एक दूरस्थ क्षेत्र की छात्रा योहाना ने अपनी मेहनत और लगन से ऐसा मुकाम हासिल किया है, जिसने पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित कर दिया है। CBSE कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में 96.2% अंक हासिल कर उन्होंने जिला टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया। सीमित संसाधनों और चुनौतीपूर्ण हालात के बावजूद यह उपलब्धि उनके मजबूत इरादों और आत्मविश्वास को दर्शाती है।